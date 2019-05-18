البحث داخل الرسائل في iMessage

المصدر: الامارات اليوم

على الرغم من أهمية تطبيقات التراسل الفوري والنصي في إتمام المهام والتنسيق بين المتراسلين، فإن الرسائل المهمة غالباً ما تضيع وسط الرسائل غير المهمة. ورغم صعوبة الأمر، فإن مستخدمي تطبيق iMessage يمكنهم استخدام ملمح البحث عن العبارة المقصودة مباشرة. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل (iOS 9)، يمكنك البحث عما ترغب داخل المحادثة المقصودة باتباع الخطوات الآتية:

• افتح تطبيق iMessage على الجهاز، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل فقاعة بيضاء فوق خلفية خضراء.

• توجه إلى أعلى الشاشة للعثور على شريط البحث مع ملاحظة أن التمرير للأسفل يخفي الشريط.

• انقر داخل شريط البحث، ثم اكتب الكلمة التي تبحث عنها مباشرة، أو أسم الشخص الذي ترغب في البحث داخل رسائله.

• ستظهر أمامك قائمة الرسائل التي تضمنت مصطلح البحث، انقر فوق الرسالة التي ترغب في البحث داخلها. وستلاحظ أن لون النص داخلها يظهر بشكل رمادي أغمق لوناً لتمييزها عن بقية النص.