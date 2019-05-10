الكشف عن كاميرا فورية جديدة بتصميم مقلوب

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أعلنت شركة Polaroid Originals الهولندية عن إطلاق نسخة جديدة من الكاميرا الفورية OneStep 2، التي تمتاز بتصميم مستوحى من مسلسل الخيال العلمي والرعب Stranger Things الشهير، حيث تأتي الكاميرا بتصميم مقلوب.

وأوضحت الشركة أن الكاميرا OneStep 2 Stranger Things Edition الجديدة تعتمد من الناحية التقنية على الموديل السابق OneStep 2، وبالتالي فإنها تتوافق مع أفلام «بولارويد i-Type» وأفلام «بولارويد 600» منخفضة الكلفة.

وأضافت أنه بغض النظر عن ذلك لا توفر الكاميرا الجديدة الكثير من الوظائف، لكن الفلاش المدمج يعمل على توفير إضاءة مناسبة في ظل ظروف الإضاءة السيئة.

وبينت أن الكاميرا الجديدة تمتاز بجسم متين للغاية، كما تمتاز العدسة بتركيز ثابت من مترين إلى ما لا نهاية، مشيرة إلى توافر الكاميرا بسعر 130 يورو.