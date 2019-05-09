«جارمن» تُطلق ساعة ذكية جديدة

المصدر: كانساس - د.ب.أ

أعلنت شركة «جارمن» الأميركية عن إطلاق ساعة ذكية جديدة، لا تقتصر وظائفها على مراقبة معدل نبضات القلب ونظام تحديد المواقع GPS، لكنها تمتاز بمستشعر لقياس تشبّع الأكسجين في الدم.

وأوضحت الشركة أنه مقارنة بالموديلات السابقة فإن الساعة Forerunner 945 الجديدة تمتاز بأنها أكثر استقلالية عن الهاتف الذكي، ويمكن استعمالها في عمليات الدفع غير النقدي بفضل تجهيزها بتقنية اتصالات المجال القريب NFC، كما أنها توفر للرياضيين وظيفة عملية للغاية، حيث إنها تأتي بذاكرة تسع لما يصل إلى 1000 أغنية، والتي يمكن تشغيلها عن طريق تقنية «بلوتوث».

وأضافت «جارمن» أن ساعتها الذكية توفر للمستخدم وظيفة الملاحة من خلال خريطة أوروبا TopoActive المثبتة على الساعة مسبقاً، علاوة على أنه يمكن توجيه إشعارات الهاتف الذكي إلى الساعة الذكية كما هو معتاد، مشيرة إلى إطلاق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من مايو الجاري.