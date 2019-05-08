المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حماية المستند من تدخلات الآخرين

تسمح البرامج المكتبية بتشارك المستندات بين فريق العمل، وإضافة التعديلات والتعليقات عليها لإخراج المستند في صورته النهائية كما يرغب الجميع. لكن قد يرغب المسؤول عن المستند في تشاركه بشكله النهائي مع عدم السماح بالتغيير فيه أو إضافة التعليقات. لهذا يتيح برنامج Word للمستخدم طرقاً عدة لحماية المستند من تدخلات الآخرين. ومن ذلك إضافة شريط بلون مختلف في أعلى المستند يشير إلى أن هذه النسخة نهائية. وذلك من خلال فتح المستند المرغوب، ثم توجه إلى يسار شريط القوائم في أعلى الشاشة وانقر فوق قائمة «ملف» File.

توجه بعد ذلك إلى الجانب الأيمن من النافذة الجديدة، ثم انقر فوق: «حماية المستند» Protect Document، ثم انقر فوق خيار: «أضف علامة أن المستند نسخة نهائية» Mark As Final.

ستظهر أمامك نافذة صغيرة، وهنا انقر فوق: «موافقة» OK، ثم انقر فوق زر Ok الذي سيظهر في النافذة التالية، وسيضاف في أعلى الملف شريط تحذير بأن المستند نسخة نهائية.

رقم الموديل في سماعات AirPods

تتميز سماعات AirPods بميزات كثيرة، منها: عدم وجود أسلاك، وإمكانية التحدث من خلالها لمدة أطول مع جودة الصوت، وتفعيل خدمات المساعد الرقمي سيري. كما أنها تستشعر وجودها في أذن المستخدم وتتوقف عن العمل إذا رفعها. ومع انتشار الجيل الثاني، أصبح على المستخدم أن يحدد نوع الموديل الخاص بالسماعة ليتعرف إلى ميزاتها. لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة لو اضطر لشراء سماعة مستعملة أو تلقاها كهدية. ومع ذلك، فهناك وسائل يمكن من خلالها معرفة موديل السماعة عبر هذه الخطوات:

• إذا كانت سماعتك متصلة بجهاز «آي فون» أو «آي باد»، انقر فوق: «الإعدادات» Settings ثم انتقل إلى «الإعدادات العامة» General، وابحث تحتها عن تبويب: «حول» About، ثم مرر للأسفل لتصل إلى سماعات AirPods حيث سيظهر أمامك رقم الموديل والرقم السري serial number.

• إذا لم تكن السماعة متصلة بالهاتف، ستجد رقم الموديل مكتوباً بخط دقيق داخل كل سماعة، لكنك قد تحتاج إلى عدسة مكبرة لرؤيته.