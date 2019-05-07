المصدر: الامارات اليوم

قياس معدل نبضات القلب

ترافق «ساعة أبل» مستخدمها في كل مكان، ومن ثم تستطيع أن تقدم له الكثير من المعلومات المفيدة، ومنها معدل نبضات القلب، ومعدل التنفس أثناء الجهد والراحة. كما تقدم الساعة لمستخدمها تنبيهات إذا وجدت أن معدل نبضات القلب ارتفع أو انخفض إلى مستوى معين، أو أصبح غير منضبط. لذلك، إذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، فإنه يمكنك مراجعة معدل ضربات القلب على الساعة من خلال فتح تطبيق معدل ضربات القلب على الساعة، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل قلب أحمر صغير، أو اطلب من «سيري» أن تذكر لك مباشرة معدل ضربات قلبك، كأن تسألها: ما معدل نبضات قلبي؟

?What’s my heart rate

ستشاهد أعلى الشاشة المعدل الحالي لضربات قلبك تحت تبويب CURRENT، وأسفل هذا المعدل ستجد متوسط ضربات القلب أثناء الراحة resting average، ومتوسط ضربات القلب أثناء السير walking average.

انقر على أي منها لتشاهد المزيد من المعلومات التي قد تتضمن بعض الرسوم البيانية.

تفعيل الصوت الأحادي في أجهزة «ماك»

يستعين العديدون بسماعات الرأس والأذن أثناء الاستماع إلى الموسيقى وأنواع المحتوى الصوتي الأخرى، لعدم إزعاج المحيطين، لذلك، تحرص الشركات المنتجة للأجهزة على إضافة قدر كبير من الميزات لمستخدمي هذه السماعات، ومنها إمكانية الاستماع للمحتوى من خلال إحدى السماعتين، وذلك عبر تفعيل ملمح «الصوت الأحادي» Mono Audio في أجهزة «ماك». ويتم ذلك من خلال النقر فوق: «تفضيلات النظام» System Preferences من «قائمة أبل» Apple menu.

ابحث داخل النافذة أمامك، حتى تصل إلى قسم: «تسهيل الوصول» Accessibility ثم انقر فوقه.

مرر بعد ذلك داخل شريط الأدوات حتى تصل إلى قسم: «الاستماع» Hearing، ثم انقر فوق خيار: «الصوت» Audio الموجود ضمنه، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مكبر صوت.

انتقل إلى يمين الصفحة، ثم ضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور لخيار: «تشغيل صوت الاستريو كصوت أحادي» Play stereo audio as mono.