«غوغل» تتيح التحكّم بميزانية الشراء في «بلاي»

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل»، أمس، عن إطلاق ميزة التحكم في ميزانية الشراء بمتجر «غوغل بلاي»، مشيرة إلى أنه يمكن لأصحاب الهواتف الذكية «آي فون» والحواسيب اللوحية «آي باد» المزودة بنظام التشغيل «أندرويد» تحديد ميزانية شهرية لشراء التطبيقات والألعاب والأفلام والكتب والموسيقى من المتجر.

وأوضحت الشركة الأميركية، أنه يمكن تعيين الحد الأقصى الشهري المرغوب من الميزانية، وحفظه عن طريق النقر على أيقونة القائمة المكونة من ثلاثة أشرطة، والانتقال إلى (Account/‏‏Purchase History/‏‏Set budget).

وأضافت «غوغل» أنه بعد التفعيل سيتم عرض رسالة مع كل عملية شراء لبيان ما إذا كانت عمليات الشراء لاتزال ضمن الميزانية المحددة أو تجاوزتها بالفعل.

لكن الشركة لفتت إلى أنه لا تتوافر إمكانية حظر الشراء عند تجاوز الميزانية.