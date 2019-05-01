باحثون يكشفون عن بدء السباق نحو الجيل السادس للمحمول

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشف باحثون وخبراء كبار في مجال الاتصالات المحمولة، عن أن السباق نحو الجيل السادس للمحمول قد بدأ، حيث توجد حالياً جهود للتخطيط لهذا الجيل، تتمحور حول كتابة الإصدارات الابتدائية الاولى من معايير وبروتوكولات الاتصالات الخاصة به، والتي ستجعله يركز على إحداث تغيير نوعي وجوهري كبير في الأجزاء الفقرية والمحورية من شبكات الاتصالات المحمولة، لتصبح هذه الأجزاء متحركة ومحمولة بالكامل، وتتصل في ما بينها وبين الأجزاء الوسيطة والطرفية من الشبكة عبر وصلات لاسلكية فائقة السرعة بدلاً من كابلات الألياف الضوئية السلكية الارضية الحالية. جاء هذا الحديث المبكر عن الجيل السادس من شبكات الاتصالات المحمولة خلال مؤتمر قمة بروكلين 2019 للجيل الخامس للمحمول الذي اختتم أعماله في منطقة بروكلين بنيويورك أخيراً.

العام صفر

وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للمؤتمر، فإن المؤتمر تضمن جلسة نقاشية موسعة حول الجيل السادس للمحمول، للمرة الأولى، كان المناقشون الرئيسون فيها من أكبر ثلاث شركات لها نصيب وإسهام كبيران في تطوير الجيل الخامس، وهي «نوكيا» و«أريكسون» و«هواوي».

وخلال الجلسة تم الكشف عن أن التخطيط للجيل السادس للمحمول بدأ بالفعل، وأن جهود كتابة المعايير والبروتوكولات الاساسية تجري على قدم وساق، على الرغم من أن الجيل الخامس للمحمول لم يتحول إلى واقع فعلي على نطاق واسع، إذ لايزال هذا الجيل في مراحله المبكرة، من حيث التركيب والتشغيل العملي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نوكيا»، راجيف سوري، خلال الجلسة، إن «العام الجاري هو العام صفر من عصر الجيل السادس للمحمول، أو العام الذي يبدأ فيه التفكير الأولي في هذا الجيل، وتظهر فيه الساعة التي تحسب وتضع مواقيت الرحلة الطويلة المرتقبة للبحث والتطوير».

وأضاف سوري: «يجب أن ندرك أن مكونات البحث والتقنية المستقبلية المحتملة قد تكون مفيدة، ليس فقط للجيل السادس، لكن أيضاً من أجل الإصدارات المتطورة من الجيل الخامس، وهذا ما نعمل عليه في معامل أبحاث (بيل لاب) التابعة لـ(نوكيا)».

الأجزاء الفقرية

وتمحورت الفكرة الاساسية التي ناقشها الحاضرون في الجلسة، حول أن جوهر الجيل السادس سيكون متعلقاً بالأجزاء الفقرية المحورية من شبكات الاتصالات، ويقصد بها المحطات القاعدية الاساسية، ومراكز الارسال، والمحطات الخلوية الثابتة المعلقة على الأبراج، التي اعتمدت جميعها خلال الاجيال الأربعة السابقة من الشبكات المحمولة، وكذلك في الجيل الخامس الذي لم ينتشر على نطاق واسع بعد، على فكرة الثبات وعدم الحركة، والربط في ما بينها عبر وصلات الألياف الضوئية الارضية فائقة السرعة، فيما ظل الجزء المحمول المتحرك من الشبكة هو بعض الأجزاء الطرفية البسيطة، والهواتف النقالة الموجودة بأيدي المستخدمين.

وأوضح مدير الجلسة النقاشية، الدكتور روبرت هيف، إن «هذه الأجزاء ستتغير وضعيتها في الجيل السادس للمحمول، لتصبح متحركة، ومواقعها قابلة للتغيير، وهو أمر يفرض ايضاً أن تكون متصلة في ما بينها بوصلات لاسلكية فائقة السرعة، عوضاً عن كابلات الالياف الضوئية السلكية الثابتة».

منصة متنقلة

وفي حديثه خلال الجلسة قدم مدير مجموعة التكنولوجيا اللاسلكية المتقدمة في شركة «إيه تي آند تي»، الدكتور آرون جوش، مزيداً من التوضيحات حول الجيل السادس للمحمول، مبيناً أن الإلغاء الفعلي للنموذج الثابت للمحطات القاعدية الأساسية، ليحل محله نموذج جديد أكثر ديناميكية، يمكن أن يخدم مناطق أكثر مرونة وحتى متقلبة، وربما تتغير بمرور الوقت، ويمكن أن تتحسن المرونة في منطقة معينة إذا تمت خدمتها بأكثر من مركز واحد في وقت واحد.

وأضاف: «من يعرف، ربما في المستقبل، البنية التحتية للشبكة يمكن أن تكون على منصة متنقلة، وتعتمد على خيارات أو قنوات اتصال غير ارضية للاتصال، فعندما نقول (غير أرضي)، نبدأ دائماً في التفكير في القمر الاصطناعي، لكن هذا ليس هو الخيار الوحيد، حيث إن هناك خيارات أخرى قد تكون أقرب إلى الأرض، وربما تكون أكثر إثارة للاهتمام».

وتابع جوش أن «هذه الأجزاء من معدات الشبكة الفقرية لن تكون خفيفة الوزن فحسب، بل يمكن أن تكون متنقلة بحد ذاتها، وعلى الأقل يمكن استبدال أجهزة الإرسال التي تم تفجيرها أو تحطمها أثناء العاصفة الهوائية بفرق مكونة من عامل أو اثنين على شاحنات صغيرة، ويتم التغيير في غضون دقائق، وحينما يحدث ذلك تكون الشبكة قد حملت علامة (الجيل السادس)».

فترة تعايش

برزت خلال مؤتمر قمة بروكلين للجيل الخامس للمحمول، مخاوف من أن ينصرف الانتباه في صناعة الاتصالات المحمولة للجيل السادس بما يتضمنه من هذه النقلة النوعية الكبيرة على مستوى الأجزاء الفقرية لشبكات الاتصالات اللاسلكية، في حين أن الجيل الخامس للمحمول لايزال في مهده. لكن هيئة معايير الاتصالات اللاسلكية المحمولة المعروفة باسم «جي بي بي 3»، المسؤولة عن وضع معايير وبروتوكولات الاجيال المختلفة من الاتصالات المحمولة بما فيها الجيل الخامس، أوضحت خلال مشاركتها بالمؤتمر أن الأمر لن يكون سريعاً أو مفاجئاً، أو تصادمياً بين الجيلين الخامس والسادس، بل ستكون هناك فترة طويلة من الإعداد والتعايش بين أفكار الجيل السادس، ومنجزات الجيل الخامس.