المصدر: الامارات اليوم

الإبلاغ عن التعليقات المسيئة في «فيس بوك»

تستهدف الشبكات الاجتماعية حماية مستخدميها من بث أفكار وآراء قد تسيء لمشاعرهم ومعتقداتهم وأفكارهم، لذا تركز على إزالة التعليقات المسيئة أو حظر من يقوم بنشرها. ومنح «فيس بوك» المستخدمين الفرصة أيضاً لحماية أنفسهم من هذه التعليقات المسيئة بالإبلاغ عنها. فإذا قرأت بعض التعليقات المسيئة على منشور خاص بأحد الأصدقاء، يمكنك اتباع هذه الخطوات لإزالتها:

- ابحث عن التعليق المسيء ومرر فوقه.

- ستظهر أيقونة إلى يمين أو يسار التعليق وتبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية متجاورة، انقر فوقها.

- ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم علامة الغلق «X» في أعلاها، انقر فوقها لو كنت فقط ترغب في إخفاء التعليق. لكن إن كنت ترغب في إجراء أكثر فاعلية، انقر فوق خيار: تقديم ملاحظات أو الإبلاغ عن هذا التعليق.

- ستظهر أمامك نافذة: تقديم ملاحظات بشأن هذا التعليق، حدد نوع الخطأ الذي ترى أن صاحب التعليق ارتكبه، وانقر فوقه من بين الخيارات الظاهرة أمامك.

- انقر فوق زر الإرسال في نهاية النافذة.