المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إنشاء ألبومات الصور التذكارية يدوياً

تعتمد شركة «أبل» على خوارزمية ذكية، تتيح إنشاء الألبومات التذكارية من الصور التي يلتقطها المستخدم بجهازه تلقائياً. لكن البعض يؤكد أن قيام المستخدم بصنع هذه التذكارات بنفسه، والاحتفال من خلالها بالمناسبات الخاصة بالأسرة والأصدقاء، يضمن أن تبدو هذه الألبومات بشكل أفضل. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، ورغبت في إنشاء الألبومات التذكارية بانتقاء صور معينة لتنفيذها، اتبع ما يلي: توجه إلى «تطبيق الصور» Photos app لإنشاء ألبوم جديد، وذلك بالنقر فوق خيار «الألبومات» Albums، ثم انقر فوق أيقونة الجمع (+)، ثم انقر خيار «ألبوم جديد» New Album، وبعدها أدخل الاسم الذي تفضله في الحقل الفارغ الخاص بالاسم، وانقر زر: الحفظ، وعندها انقر فوق الصور التي ترغب في ضمها للألبوم، وفور الانتهاء من تحديدها انقر زر تم، وبعد ذلك انقر فوق اسم الألبوم الذي سبق لك اختياره، ثم فوق رأس السهم الموجود في أعلى يمين الشاشة تحت زر «التحديد» select، ثم انقر أيقونة التشغيل.

إيقاف التشغيل التلقائي لفيديوهات «يوتيوب»

يشغل تطبيق «يوتيوب» الخاص بأجهزة «آي فون» و«آي باد» الفيديوهات تلقائياً، وبشكل افتراضي أثناء تمرير المستخدم للصفحة الرئيسة. ويعني هذا الأمر استنزاف باقة بيانات الهاتف، وطاقة البطارية أيضاً، لذلك يتيح التطبيق لمستخدميه إيقاف هذا الملمح، وتعديل خيارات التشغيل بما يتفق مع رغباته، لذا إذا كنت من مستخدمي تطبيق «يوتيوب» على تلك الأجهزة، فإنه يمكنك إيقاف التشغيل التلقائي للفيديوهات في تبويب الصفحة الرئيسة، باتباع الآتي: افتح تطبيق يوتيوب، وانقر فوق صورة الملف الشخصي في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة الظاهرة أمامك حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس صغير، وانقر فوقه، ثم انقر فوق خيار «التشغيل التلقائي على الصفحة الرئيسة» Autoplay on Home، لتظهر نافذة جديدة، تضم خيارات عدة، منها: التشغيل، أو التشغيل عند الاتصال بشبكات الـ«واي فاي»، أو «إيقاف التشغيل» off في نهاية النافذة، وعندها ضع علامة التأشير أمام الخيار الأخير لتوقف التشغيل التلقائي للفيديوهات.