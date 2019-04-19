المصدر: الامارات اليوم

تشغيل الرسائل المؤجلة في «آي أو إس 12»

إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي» فون العاملة بنظام «آي أو إس 12»، فإنه يمكنك استخدام ميزة الرسائل المؤجلة كي لا تنسى المناسبات المهمة، من خلال التوجه إلى الرابط: https:/‏/‏goo.gl/‏syKp1Q.

انقر فوق زر «الحصول على الاختصار» Get Shortcut، وبمجرد تثبيت الاختصار، انقر فوق النقاط الثلاث الأفقية أعلى يمين الاختصار الخاص بالنصوص المؤجلةSend Delayed Text لتقوم بتهيئته وإعداده.

اختر ما إذا كنت تفضل إرسال الرسائل المؤجلة إلى شخص واحد أو إلى أكثر من جهة اتصال، ثم حرك المؤشر المجاور لخيار: Show When Run من اليمين لليسار لإيقاف تفعيله.

يمكنك بعدها تعديل الإعدادات الخاصة بالاختصار، مثل تغيير اسمه أو الأيقونة الخاصة به. وبعد اكتمال الإعدادات، عد إلى مكتبة الاختصارات وشغل الاختصار، ثم اختر اسم جهة الاتصال التي ترغب في إرسال الرسالة المؤجلة إليها، واكتب الرسالة، وانقر فوق «موافقة» Ok.

ستظهر أمامك نافذة لتختار التاريخ والوقت اللذين ترغب فيهما، حددهما، ثم انقر فوق «موافقة» Ok.

إنهاء اشتراكات التطبيقات في «آي أو إس»

قد يغير المستخدم رأيه بشأن بعض التطبيقات التي اشترك في خدماتها، لأنها لا تفيده أو تشغل مساحة من ذاكرة الجهاز أكثر من النفع الذي يعود على المستخدم منها. والحقيقة أنه مع التحديثات التي تقدمها «أبل» أولاً بأول على ميزات نظم التشغيل، فقد أصبح الأمر أسهل كثيراً، لذلك إذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس»، فإنه يمكنك تغيير أو إلغاء أية عمليات اشتراك قمت بها على جهازك، من خلال فتح تطبيق المتجر على جهازك أولاً.

إذا كان جهازك يعمل بنظام تشغيل 12.1.4، فانقر فوق صورة ملفك الشخصي أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة التي ظهرت أمامك، وانقر فوق خيار «إدارة الاشتراكات» Manage Subscriptions.

وفي الإصدارات، انقر فوق صورة ملفك الشخصي، ثم فوق خيار: «التوصيات الشخصية» Personalized Recommendations، وانقر بعدها فوق «الاشتراكات» Subscriptions.

سترى الآن كل التطبيقات التي اشتركت فيها، ويمكنك النقر فوق التطبيق المرغوب، ثم «إدارة الاشتراكات».