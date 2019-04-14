«سامسونغ»: «غالاكسي إيه 80» مزود بكاميرا قابلة للدوران

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سامسونغ» أن دولة الإمارات ستكون من أولى الدول التي ستشهد إطلاق هاتفها الجديد «غالاكسي إيه 80» Galaxy A80، الذي تم تصميمه لتمكين المستخدمين من مواكبة أسلوب الحياة العصرية، والاستمتاع بتجارب استخدام مميزة للبث المباشر، حيث تم تزويد الجهاز بابتكارات استثنائية تتضمن شاشة عرض بلا حواف، وأول كاميرا بتقنية الدوران إلى جانب بطارية ذكية.

وقال رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في «سامسونغ الخليج» للإلكترونيات، طارق صباغ، في بيان صادر، أمس، إن «المستهلكين يتجهون اليوم لاستخدام هواتفهم الذكية بشكل أساسي لنشر أحداث حياتهم اليومية، عبر التقاط الصور وبث الفيديو المباشر عبر شبكات التواصل».

وأضاف أنه «لمواكبة العصر الجديد الذي يمكن تسميته (عصر البث المباشر)، سيوفر جهاز (Galaxy A80)، المزود بآلية كاميرا مبتكرة، تجربة استثنائية، وبعدسة عالية الدقة، وبالطريقة التي يود المستهلك استخدام العدسات الثلاث، سواء ككاميرا أمامية أو خلفية».

وأوضح صباغ أنه «تم تزويد الهاتف الجديد بأول كاميرا دوارة من (سامسونغ)، ما يتيح للمستخدمين تصوير العالم من حولهم بسهولة، حيث إنه عندما يختار المستخدمون وضعية (السيلفي) في تطبيق الكاميرا، ستظهر الكاميرات الثلاث تلقائياً في الجزء الخلفي من الهاتف وهي تدور». وأضاف أنه «يمكن للمستخدمين بفضل الكاميرا الرئيسة بدقة 48 ميغابكسل، التقاط صور حية خلال الليل والنهار»، مشيراً إلى أن «كاميرا العمق ثلاثية الأبعاد في (Galaxy A80) توفر القدرة على تصوير مقاطع فيديو بالتركيز المباشر، عن طريق مسح الأهداف المراد تصويرها للتعرف إلى القياس والعمق، كما تم تصميمها مع عدسة زاوية واسعة جداً، بحيث يمكنك تصوير المشاهد أينما توجهت». وبيّن صباغ أن «خاصية (التثبيت الرقمي) Super Steady تساعد المستخدم على تصوير المحتوى دون عناء، عن طريق التخفيف من الاهتزازات، لضمان تصوير مقاطع فيديو سلسة ومحترفة».