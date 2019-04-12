«سوني» تطلق أقراص SSD للاستخدامات الشاقة

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني» اليابانية عن إطلاق أقراص «إس إس دي» SSD خارجية جديدة من سلسلة SL-M وSL-C، التي تهدف إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين، مثل هواة التصوير الفوتوغرافي، والفيديو والمصممين والمبدعين الآخرين، الذين يحتاجون إلى نقل كميات كبيرة من البيانات.

وأوضحت الشركة أن أقراص SSD الجديدة مخصصة للاستخدامات الشاقة، إذ إنها تأتي في جسم مصنوع من الألمنيوم من قطعة واحدة، ويمكنه تحمّل الصدمات من جميع الجهات، مع مقاومة الغبار والماء وفقاً لفئة الحماية IP67، مع وجود منفذ USB من النوع C، المزود بغطاء مقاوم للماء، لكي تظل البيانات في أمان إذا ما تعرّض القرص الصلب للغوص في الماء لعمق متر، ولفترة تصل إلى 30 دقيقة. وتروّج الشركة للأقراص الجديدة من سلسلة SL-M من خلال سرعة كتابة البيانات وقراءتها، التي تصل إلى 1000 ميغابايت في الثانية، أما السلسلة SL-C المدمجة فإن سرعة القراءة فيها تبلغ 540 ميغابايت في الثانية، فيما تصل سرعة الكتابة إلى 520 ميغابايت في الثانية.

وتتوافر أقراص SSD الجديدة بسعة 500 غيغابايت، وواحد تيرابايت، و2 تيرابايت، ومن المقرر طرح الأقراص الجديدة في الأسواق خلال فصل الخريف المقبل.