المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

اختيار عنوان «ويب مخصص» لقنوات «يوتيوب»

تتعدد الخدمات التي يقدمها موقع «يوتيوب» لأصحاب القنوات لتسهيل الوصول إلى قنواتهم وتمييزها وزيادة عدد مشتركيها. ومن ذلك مثلاً السماح لأصحاب القنوات باختيار عنوان «ويب» URL مميز يتصل بمحتوى أو اسم القناة الخاصة بهم فيسهل تذكره، حيث يضم عنوان القناة في هذه الحالة اسم موقع «يوتيوب» ثم اسم القناة نفسها. غير أن البعض عندما يحاولون تفعيل هذه الميزة يصادفون بعض المشكلات من دون أن يعرفوا السبب وراء ذلك. فإذا كنت قد مررت بالموقف نفسه انتبه إلى ما يلي: لا تبدأ اتخاذ إجراءات إنشاء عنوان «ويب» مخصص لقناتك إلا عندما يصل عدد مشتركي القناة إلى 100 شخص على الأقل، وإلا سيرفض «يوتيوب» منحك هذه الميزة.

لا تُقدم على إنشاء «عنوان مخصص» CUSTOM URL لقناتك إذا كان عمر القناة أقل من 30 يوماً. احرص على تحميل صورة معينة كأيقونة للقناة، حتى يقبل «يوتيوب» إنشاء عنوان خاص بها. إذا أردت تغيير عنوان الـ«ويب المخصص» الذي اخترته لقناتك فلا تكرر هذا الأمر أكثر من ثلاث مرات في العام الواحد، إذ إن «يوتيوب» لن يسمح بأكثر من ذلك.