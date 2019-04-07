المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

نقل «اختصارات سيري» إلى الهاتف الجديد

إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 12»، فإنه يمكنك نقل «اختصارات سيري» Siri Shortcuts من هاتفك القديم إلى الجديد باتباع الآتي: افتح تطبيق «اختصارات سيري» على هاتفك القديم، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مربعين يعلو أحدهما الآخر، ثم انقر أيقونة النقاط الثلاث الأفقية التي تظهر في أعلى الجانب الأيمن من أيقونة الاختصار الذي ترغب في نقله، ومن ثم انقر زر «المشاركة» Share، الذي يبدو في شكل صندوق يرتفع منه سهم يشير للأعلى، وتجده بجوار زر تشغيل الاختصار، تظهر أمامك نافذة المشاركة في نهاية الشاشة، وسترى في الصف الأول منها خيار «المشاركة عن طريق أداة» AirDrop،

وهنا اختر هاتفك الجديد من الأجهزة التي ترغب في تشارك الاختصارات معها، وعندها ستظهر نافذة جديدة لإنشاء رابط سحابي، انقر داخلها فوق زر المشاركة، لتظهر رسالة على هاتفك الجديد تخبرك بأمر المشاركة، انقر داخلها خيار «القبول» Accept، ثم انقر داخل النافذة المنبثقة التالية فوق خيار «الحصول على الاختصار» Get Shortcut.

إضافة الطابع الشخصي إلى مجلدات «ابدأ»

عندما تنقر فوق أيقونة «ابدأ» في نظام التشغيل «ويندوز 10» Windows 10، تستطيع الوصول إلى كل شيء على حاسبك. ومن ذلك مثلاً الاختصارات الموجودة في الجانب الأيسر من القائمة، مثل الإعدادات والصور والأشخاص. ويسمح نظام التشغيل Windows 10 بتعديل هذه القائمة، بما يسمح للمستخدم بإضافة المزيد من الأيقونات إلى القائمة، أو إزالة ما لا يرغب من أيقونات منها.

فإذا رغبت في تعديل هذه المجموعة من الاختصارات والإضافة إليها والحذف منها، فاتبع الخطوات التالية: انقر فوق قائمة «ابدأ» Start التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل مربعات متجاورة عدة في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن فوق أي من الأيقونات الظاهرة أمامك في الجانب الأيسر من القائمة، ومن النافذة التي ستظهر انقر خيار «إضافة طابع شخصي» Personalize this list، وبعدها انقر الزر الموجود تحت كل إعداد على حدة، لتحدد ما إذا كنت ستضيفه للقائمة بوضع الزر على الوضع on، أم ستقوم بحذفه بوضع الزر على الوضع off.