المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يحتاج المستخدم أحياناً إلى عرض بعض الفيديوهات بتأنٍّ لفهم خطوة معينة، أو لمتابعة الترتيب في موقف آخر، ويحاول إبطاء سرعة عرض الفيديو فلا يفلح في مشاهدة الخطوة التي يرغب فيها. لذلك، إذا مررت بتجربة مشابهة، فإنه يمكنك حل هذه المشكلة عن طريق تشغيل الفيديو إطاراً تلو إطار باتباع هذه الخطوات:

افتح موقع «يوتيوب» ثم توجه إلى الفيديو الذي ترغب في مشاهدته بشكل مفصل.

أوقف بعد ذلك الفيديو باستخدام «مفتاح المسافة» spacebar ضمن لوحة المفاتيح، أو من خلال النقر فوق زر الإيقاف المؤقت pause في شريط أدوات تشغيل الفيديو.

انقر فوق المفتاح الذي يحمل العلامة: «>» في نهاية الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح، والذي يتم استخدامه في كتابة النقطة، لتقديم الفيديو إطاراً واحداً فقط، واستخدم المفتاح الذي يحمل العلامة: «لتأخير الفيديو المعروض كإطار واحد.

لاحظ أن هذه الطريقة تأتي نتائجها المرجوة إذا كان الفيديو معداً بطريقة «الإطارات المتتالية» encode videos frame by frame.

لعبة «مغامرة النصوص» في «غوغل»

يفضل بعض مستخدمي محرك بحث «غوغل» ممارسة الألعاب الخفية التي يضعها المحرك بشكل غير ظاهر أثناء استخدامه. لذلك، إذا كنت من مستخدمي محرك بحث «غوغل»، فإنه يمكنك العثور على لعبة «مغامرة النصوص»Text Adventure من خلال التوجه إلى محرك البحث، ثم ادخل إلى حقل البحث اسم اللعبة: Text Adventure، وانقر فوق زر «إدخال» Enter.

انقر بعد ذلك بزر الـ«ماوس» الأيمن فوق الفراغ ذي اللون الأبيض، ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «تدقيق العنصر» Inspect element، وانقر فوقه، ثم توجه إلى قسم: Console في شريط القوائم، وانقر فوقه.

ستلاحظ هنا وجود سؤال يقول: «هل ترغب في ممارسة اللعبة»

Would you like to play a game?

وهنا اكتب كلمة «موافق» Yes في المساحة البيضاء، ثم اضغط «إدخال» Enter.

ستبدأ اللعبة وسيمثلك فيها كمستخدم حرف G الموجود في كلمة Google، وسيكون عليك البحث عن بقية حروف الكلمة الضائعة، وستقدم لك اللعبة معلومات تساعدك في إنجاز الهدف.