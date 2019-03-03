شركات تكشف عن وظائف جديدة للساعات الذكية

المصدر: عواصم - د.ب.أ

كشفت شركات عدة عن أنواع مختلفة من الساعات الذكية، التي لم تعد تقتصر على الوظائف الرياضية فحسب، بل إنها أصبحت تستهدف أيضاً مجموعات معينة من المستخدمين من الآباء والأطفال وعشاق التقنيات الحديثة.

وأفادت شركة «نوبيا» Nubia الصينية بأن ساعتها الذكية الجديدة Alpha التي تمتاز بشاشة AMOLED قياس أربع بوصات، تستهدف تلبية متطلبات عشاق التقنيات الحديثة، حيث تدعم الساعة الذكية الجديدة شبكة WLAN اللاسلكية وتقنية «بلوتوث» وبطاقة eSIM مع وجود كاميرا «سيلفي» و«ميكروفون» وسماعة. غير أن الشركة الصينية لم تعلن عن موعد إطلاق ساعتها الذكية الجديدة في الأسواق.

من جهتها، ذكرت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، أن ساعتها الذكية «غالاكسيWatch Active»، تجمع من الناحية التصميمية بين الساعة الذكية وسوار اللياقة البدنية، مشيرة إلى أنها خفضت وزن الساعة وقُطر الشاشة (40 ملم) مقارنة بالموديلات السابقة.

وأوضحت «سامسونغ» أنه نظراً إلى تخليها عن الإطار القابل للتدوير، فإن استعمال الساعة يقتصر على الشاشة اللمسية AMOLED، لافتة إلى أنه من المقرر طرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من منتصف مارس الجاري بأربعة ألوان مختلفة لجسم الساعة.

أمّا شركة Xplora النرويجية، فإنها تسعى من خلال ساعتها الذكية «3S» المقاومة للماء إلى تلبية متطلبات الآباء، الذين يرغبون في متابعة أبنائهم والتعرف إلى أماكن وجودهم باستمرار، حيث يمكنهم التواصل معهم هاتفياً ومعرفة أماكنهم على الخريطة عن طريق التطبيق المتصل.

وبينت الشركة أنه يمكن للأبناء الاستفادة من الساعة الذكية الجديدة، من خلال دمج عداد الخطوات لتحفيزهم على ممارسة الرياضة أثناء اللعب عن طريق تحويل الأنشطة البدنية في الهواء الطلق إلى مزايا عند تشغيل الألعاب على جهاز «بلاي ستيشن 4».