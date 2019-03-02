تقليل هامش عناوين «مستندات غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

أحياناً ينزعج المستخدم من كون هامش الصفحة الأعلى يقتطع جزءاً كبيراً من مساحتها، وذلك في حالة اضطراره إلى وضع قدر معين من المحتوى داخل كل صفحة على حدة. والحقيقة أن هذا القسم من الصفحة يخصص غالباً لعرض المحتويات المهمة التي تتكرر في كل صفحة، مثل رقم الصفحة أو اسم المؤلف. لكن إذا كان المستخدم ليس في حاجة إلى هذه المعلومات، فإن بمقدوره تقليل حجم هذا الهامش. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «مستندات غوغل» اتبع الخطوات التالية لتقليل حجم هامش العنوان في المستند: توجه إلى موقع تطبيق «غوغل درايف» على الـ«ويب» عبر الرابط التالي:

https:/‏‏/‏‏drive.google.com

وسجل الدخول إلى حسابك، ثم افتح المستند الذي ترغب في تقليل حجم هامش العنوان الخاص به، وضع مؤشر الفأرة على المسطرة الواقعة جهة اليسار من الصفحة في المنطقة التي يتقاطع فيها اللونان الأسود والأبيض.

وعندها سيتغير شكل المؤشر، وستلاحظ ظهور نافذة منبثقة مدوّن بها عبارة «الهامش العلوي» Top Margin، وهنا انقر واسحب الفأرة إلى أعلى لتقليل حجم الهامش.