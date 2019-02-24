توفير خدمة الطلب المسبق لهواتف «Galaxy S10» في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سامسونغ» الخليج للإلكترونيات، أمس، عن إطلاق خدمة الطلب المسبق على هواتف «سامسونغ»، وتشمل Galax«S10e»،

و«Galaxy S10»، و«+Galaxy S10»، ابتداء من 21 فبراير وحتى الثاني من مارس المقبل، في دولة الإمارات، وذلك لدى تجار التجزئة الرئيسين وعلى الموقع الإلكتروني www.samsung.com.

وسيمنح الطلب المسبق لهواتف Galaxy S10 الفرصة للمستهلكين ليكونوا من بين الأوائل الذين سيستمتعون بشاشة العرض السينمائية والكاميرا الجديدة، إلى جانب العديد من الميزات المبتكرة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء، الذين طلبوا الجهاز مسبقاً وبحسب الجهاز الذي يطلبونه، على ساعة Galaxy Watch أو سماعات

Galaxy Buds، كما سيحصل العملاء الذين يتقدمون بالطلب المسبق عن طريق الإنترنت، على ضمان ممدد لمدة سنتين للحماية من الحوادث، والقدرة على مبادلة الهواتف القديمة. وقال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتحركة في شركة «سامسونغ» الخليج للإلكترونيات، طارق صباغ: «يتطلع المستخدمون دائماً إلى امتلاك أحدث التقنيات بمستوى عالٍ من الابتكار، ومع خدمة الطلب المسبق سيكون عملاؤنا أول من يمتلك أحدث أجهزة سلسلة Galaxy S».