«لينوفو» تطلق منصة لخدمات البنية التحتية القائمة على قياس الاستهلاك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «لينوفو»، الشركة العالمية في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي الذكي، منصة «خدمات البنية التحتية TruScale™»، وهي منتج شامل لاستخدام البنية التحتية كمنصة خدمية. وتُعد المنصة أداة قائمة على الاشتراك، وتتيح للعملاء استخدام أجهزة وخدمات مراكز البيانات بنظام الدفع، سواء داخل المبنى أو أي من الأماكن حسب متطلبات العميل، دون الحاجة إلى شراء الأجهزة.

ويحتاج المسؤولون عن تكنولوجيا المعلومات والشركات إلى بنية تحتية لمراكز البيانات تمكّنهم من تحقيق النمو، دون قيود. وفي الوقت الذي تشهد التكنولوجيا تطوراً متسارعاً، فإن الشركات بحاجة إلى امتلاك قدرات لدمج تقنيات وأحمال عمل جديدة على نحو كفؤ وبشكل سلس، في نطاق الموارد والميزانية وحدود رأس المال المتاحة.

وعن طريق تعهيد مسألة إدارة الموارد، فإن شركات تكنولوجيا المعلومات بإمكانها التركيز على الابتكار بما يحقق النمو لأعمالها.

وأكدت «لينوفو» أن منصة «خدمات البنية التحتية»، تشكّل نهجاً جديداً في الاستفادة من الموارد من خلال نموذج اشتراك يعتمد على احتياجات المستهلكين.

ومن خلال هذا النموذج الاستهلاكي الجديد، فلن يتسنّى للمستهلكين امتلاك الأجهزة أو غيرها من أصول تكنولوجيا المعلومات، وبإمكانهم دفع كُلفة ما يستخدمونه كل شهر، وذلك كجزء من تكاليفهم التشغيلية. وتتوافر كل من ThinkSystem وThinkAgile عن طريق المنصة الجديدة، التي تتضمن تركيب الأجهزة ونشرها وإدارتها وصيانتها وإزالتها.

وتُعد المنصة الجديدة نموذجاً موثوقاً يعتمد على احتياجات المستهلك، دون تقييد حريته في الالتزام بسعة معينة.

ومن خلال المنصة، يتسنّى لعملاء «لينوفو» دفع الكُلفة عندما يتم تشغيل أحمال العمل الخاصة بهم بشكل نشط. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية للمنصة أو تقليصها بما يناسب احتياجات العمل، لضمان استيعاب البنية التحتية بشكل مناسب وفي جميع الأوقات.

ولاتزال هذه المنصة بعيدة عن مراكز تنفيذ الأوامر الخاصة بمرور بيانات العملاء (Data plane)، وهو ما يجعلها توفر مزايا اقتصادية شبيهة بالسحابة، من خلال تأمين الأجهزة داخل المبنى، وتتسم هياكل التسعير بأنها بسيطة وشاملة لجميع الخدمات المرتبطة بها.

وقالت نائب الرئيس المدير العام للخدمات في مجموعة «لينوفو لمراكز البيانات»، لورا لاتيرلو: «تسهم منصة (TruScale) في تغيير طريقة تعامل فرق تكنولوجيا المعلومات مع إمداد وتجديد البنية التحتية للبيانات الخاصة بهم. حيث سيتسنّى لعملائنا دفع كّلفة ما يستخدمونه، وتقليص المخاطر المالية عند الشراء». وأضافت: «يمكن استخدام منصتنا بحيث تناسب أي إعدادات وبما يلبي احتياجات عملائنا، سواء الحاجة إلى سعة تخزين هائلة، أو التحميل على الخوادم أو الحوسبة عالية الأداء أو الخدمات فائقة التكامل».