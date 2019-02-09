«غوغل» تقدم للمستخدمين إجراءات لحماية حساباتهم عبر الإنترنت

المصدر: ماونتن فيو ـ د.ب.أ

دعت شركة «غوغل» الأميركية، متصفحي الإنترنت، إلى اتباع عدد من الإجراءات من أجل تصفح أكثر أماناً وحماية حساباتهم. وقدمت «غوغل» بعض الإجراءات مثل تحديث البرمجيات بشكل دوري، داعية إلى استخدام أحدث إصدارات البرمجيات عبر متصفحات الإنترنت، وأنظمة التشغيل، والتطبيقات على جميع الأجهزة.

ولفتت «غوغل» إلى توافر بعض الخدمات مثل متصفح Chrome الذي يحدّث نفسه تلقائياً، فضلاً عن خدمات أخرى ترسل بعض الإشعارات عندما يحين وقت التحديثات.

وأكدت «غوغل» أن استخدام كلمة المرور نفسها لتسجيل الدخول إلى حسابات متعددة يزيد من مخاطر الأمان؛ ذلك أن الأمر يشبه استخدام المفتاح نفسه لقفل منزلك وسيارتك ومكتبك، فإذا تمكن شخص ما من الوصول إلى أحدها، فقد يخترقها كافّة.

وشددت «غوغل» على أهمية تخصيص كلمة مرور فريدة لكل حساب، لإزالة هذه المخاطر، وتعزيز أمان الحسابات، والتأكد من صعوبة تخمين كل كلمة منها، على أن تتكون من ثمانية أحرف على الأقل.

ولفتت إلى الإجراء الثالث، المتمثل في إجراء «فحص أمان غوغل»، إذ يمنح فحص الأمان توصيات أمان مخصصة وقابلة للتنفيذ، تساعد على تعزيز أمان الحساب على «غوغل».

وأشارت «غوغل» إلى إجراء آخر يتمثل في تعزيز مستوى أمان الحسابات عبر تفعيل ميزة «التحقق بخطوتين»، والتي تتطلب القيام بخطوة إضافية لتسجيل الدخول إلى الحساب، إلى جانب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وهي إدخال رمز مكوَّن من ستة أرقام يتم إنشاؤه عبر تطبيق Google Authenticator.

وأكدت «غوغل» أهمية تعليم الأطفال أساسات السلامة واستخدام الإنترنت قبل منحهم أي جهاز إلكتروني. وكخطوة أولى، يمكن الاطلاع على منهج «أبطال الإنترنت» المتوافر حالياً على الإنترنت، والذي يهدف إلى تعليم الأطفال كيفية البقاء بأمان على الإنترنت، ويضم موضوعات مختلفة مثل: كيفية إعداد كلمات مرور قوية.