«c’t»: تغيير كلمات المرور وحده لا يوفر أماناً أكثر

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

أفادت مجلة «c’t» الألمانية بأن تغيير كلمات المرور وحده لا يوفر المزيد من الأمان على الإنترنت، مشيرة إلى أنه بدلاً من التفكير في كلمات مرور جديدة باستمرار، يتعين على المستخدم استعمال كلمة مرور آمنة لكل خدمة أو حساب على الـ«ويب».

وأوضحت أنه يمكن الاعتماد على برامج إدارة كلمات المرور، التي تعمل على إنشاء كلمات مرور آمنة وتخزينها، منها: Enpass أو Keepass أو Password Depot أو SafeInCloud.

وذكرت المجلة الألمانية أن كلمات المرور تعد من وجهة نظر المستخدم من الأمور المزعجة جداً، حيث يتعين عليه تذكر مجموعة من العلامات والأرقام المعقدة، وهو ما ينطوي على خطر أن يلجأ المستخدم إلى استعمال كلمات المرور البسيطة، حتى يسهل عليه تذكرها أو أنه يعتمد على كلمة المرور ذاتها في مختلف خدمات وحسابات الـ«ويب». لكن المجلة حذرت من اللجوء إلى ذلك الخيار، نظراً لأنه في حالة اختراق كلمة المرور سيتمكن القراصنة من الوصول إلى جميع حسابات المستخدم على الإنترنت دفعة واحدة.