المصدر: الامارات اليوم

إيقاف تشغيل ملفات «فلاش» عبر «كروم»

تسمح متصفحات الويب لمستخدميها بإضافة بعض الملحقات، التي توسع وظائف المتصفح. ومن ذلك ملحق Adobe Flash، الذي يتيح تشغيل ملفات «فلاش». إلا أن بعض المواقع غير الموثوقة تستخدم برنامج Adobe Flash Player في إلحاق أذى بأجهزة الآخرين، ما يجعل البعض يفضل إيقاف تشغيل ملمح «فلاش» عند تشغيل «كروم»، وإن كان ذلك ليس الإعداد الذي يوصي به المتصفح. لذلك، فإنه يمكنك إيقاف تشغيل ملفات «فلاش» كلية، عبر التوجه إلى قائمة التحكم الرئيسة في التطبيق.

ابحث عن «الإعدادات» settings وانقر فوقها، ثم اذهب إلى نهاية الصفحة، وانقر فوق قسم «الإعدادات المتقدمة» Advanced.

ابحث بعد ذلك عن خيار «الخصوصية والتأمين» Privacy and security، ثم مرر تحت القسم السابق حتى تصل إلى خيار «إعدادات المحتوى» Content settings وانقر فوقه.

وأخيراً، انقر فوق «فلاش» Flash، ثم أوقف تشغيل الخيار الخاص بـ«السؤال أولاً» Ask first.

إيقاف «التذكيرات التلقائية» في GMAIL

أجرى بريد «غوغل» مجموعة من التغييرات في تصميم البريد، والميزات التي يقدمها للمستخدمين. ومن ذلك مثلاً تذكير المستخدم بالرسائل الإلكترونية التي وصلت إليه، ونسي الرد عليها. لكن هؤلاء الذين تعودوا على إبقاء عدد قليل من الرسائل في صندوق البريد الوارد، قد يجدون في الملمح الجديد بعض الإزعاج، إذ تبدو هذه التذكيرات في أعلى صفحة البريد الوارد. لذلك إن كنت أحد هؤلاء، فإنه يمكنك إيقاف الملمح عن طريق فتح منصة «بريد غوغل» GMAIL على الكمبيوتر، وتسجيل الدخول إلى حسابك.

توجه إلى الترس الرمادي، الموجود أعلى الجانب الأيمن من الصفحة الرئيسة في الواجهة العربية للبريد، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى «الإعدادات» settings وانقر فوقه.

مرر مجدداً للأسفل داخل تبويب «الإعدادات العامة» General حتى تصل إلى «التذكيرات التلقائية» Nudges. وهنا انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار «اقتراح رسائل إلكترونية للرد عليها» suggest emails to reply to، لإيقاف الملمح عن العمل.