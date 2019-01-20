المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تشغيل ملفات «فلاش» عبر «كروم»

تظهر أمام مستخدمي متصفح «غوغل كروم» أحياناً رسالة تشير إلى أن الموقع الذي يرغبون في تصفحه يحتاج إلى تشغيل «فلاش» لرؤية المحتوى الصوتي ومحتوى الفيديو. والحقيقة أن «كروم» يسمح لمستخدمه بذلك من خلال تعديل بعض الإعدادات، لذلك إذا كنت من مستخدمي «كروم» الخاص بأجهزة الكمبيوتر، فإنه يمكنك تشغيل ملفات «فلاش» من خلال التوجه إلى الموقع المرغوب، ثم انتقل إلى «شريط عناوين الويب» web address.

انقر فوق أيقونة القفل الموجودة أقصى الجانب الأيسر من الشريط، وفي حال لم تر أيقونة القفل، انقر فوق أيقونة المعلومات التي تبدو في شكل دائرة صغيرة بداخلها حرف «i».

مرر بعد ذلك داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى «إعدادات الموقع» Site Settings وانقر فوقه، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «فلاش» Flash، وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة له، ثم انقر فوق خيار «السماح» Allow من القائمة التي ستظهر أمامك، وأخيراً عد إلى الموقع وأعد تحميل الصفحة.

الإغلاق الإجباري للتطبيقات في iPhone XS

عندما يغلق المستخدم تطبيقاً معيناً على هواتف iPhone XS أو iPhone XS Max بتمرير التطبيق إلى أعلى في شريط الصفحة الرئيسة، فإن التطبيق يظل مفتوحاً في الخلفية، وقد يجد المستخدم في ذلك استنزافاً لبطارية الهاتف، فيفكر بإغلاقه بالقوة، وهنا يحتاج إلى استخدام ملمح «مبدل التطبيقات» App Switcher لإبعاده عن الذاكرة والتخلص من عمله في الخلفية، لذلك إذا رغبت في إغلاق التطبيق، فعليك بداية وضع إصبعك على شريط الشاشة الرئيسة في نهاية الشاشة، ومرر لأعلى للوصول بسرعة إلى ملمح «مبدل التطبيقات».

وهنا عليك أن تراعي أن تكون درجة زاوية رفع الإصبع لأعلى 45 درجة، ثم ثبت إصبعك على الشاشة لنحو ثانية ثم ارفعه.

ضع إصبعك فوق بطاقة التطبيق الذي ترغب في إيقافه، ومرر لأعلى مرة أخرى، وستلاحظ أن الهاتف لا يظهر لك سوى البطاقات الخاصة بتطبيقين فقط، وهنا إذا رغبت في إيقاف تطبيقات عدة معاً، فاستخدم إصبعيك في تمريرهما للأعلى بمرة واحدة.