أبرز 15 منتجاً ذكياً طرحتها شركات تقنية منذ بداية 2019

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

طرحت شركات تقنية منذ بداية العام الجاري، منتجات وأجهزة وأدوات ذكية يدوية ومنزلية جديدة معتمدة على تقنية المعلومات والإلكترونيات، والمتوقع إطلاقها في الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وشملت تلك المنتجات المخصصة لتسهيل الكثير من الجوانب المتعلقة بالحياة اليومية للمستخدم، ساعات وهواتف ونظارات و«روبوتات» وكاميرات وأجهزة قابلة للارتداء. وكان من سماتها المشتركة التواصل السريع والذكاء الحاد والسعة التخزينية الواسعة، فضلاً عن مقاومة الماء والصدمات وبدء ظهور خاصية العمل على الجيل الخامس للمحمول، مع الاعتماد الواسع على تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

ومن بين عشرات الأجهزة والأدوات التي طرحت منذ الأول من يناير الجاري وحتى الآن، أعدت شبكة «زد دي نت» قائمة تضم 15 منتجاً اعتبرتها الأفضل والأكثر تقدماً والأهم من حيث الاستخدام العملي. وجاءت المنتجات الجديدة كما يلي:

سماعات رأس للسباحين

كشفت شركة «إكسترينز» عن سماعات رأس ذكية للسباحين، تتسم بكونها مقاومة للماء، ويمكنها العمل حتى عمق ست أقدام، وتستطيع تخزين أربعة غيغابايت من ملفات «إم بي ثري»، ولا تحتاج إلى تقنية الـ«بلوتوث» لكي تعمل، وسعرها 150 دولاراً، وستصل في الأسواق خلال الربيع المقبل.

هاتف للألعاب

يحمل هاتف الألعاب الجديد اسم «ريد ماجيك مارس»، ويحتوي على مفتاحين يعملان باللمس لتشغيل الألعاب، وبطارية كبيرة لتشغيله فترات طويلة، كما أنه مزود بنظام تبريد بالسوائل والهواء، ومن المقرر طرحه في الأسواق خلال مارس المقبل مقابل 399 دولاراً.

ساعة ذكية للأطفال

تناسب هذه الساعة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين أربع وتسع سنوات، لتتبع ومراقبة الأطفال، وتحمل اسم «كول باد»، وتسمح للأطفال بالاتصال أو إرسال رسائل نصية معدة مسبقاً، لاستخدامها في حالات الطوارئ. وتكلف الساعة الجديدة المنتظر وصولها إلى الأسواق قبل نهاية يناير الجاري 149 دولاراً.

لوحة مفاتيح قابلة للطي

طرحت شركة «رويال» لوحة مفاتيح مرنة يمكن لفها وطيها، ويتم التواصل معها عبر تقنية «بلوتوث» بضغطة زر واحدة. ولم تحدد الشركة سعراً للوحة الجديدة حتي الآن، لكن أكدت أنه سيتم توفيرها بالأسواق في الربع الثاني من العام الجاري.

«روبوت» للتنظيف

يحمل هذا الروبوت اسم «ترايفو»، وهو على هيئة مكنسة، تقوم بأعمال التنظيف داخل المنزل، ويستخدم أجهزة استشعار تتيح تتبع موقعه داخل المنزل، كما يستخدم تقنية ذكاء اصطناعي معتمدة على تعلم الآلة تتيح له تذكر الأماكن التي نظفها خلال دورة العمل الواحدة فلا يعود لها مجدداً.

نظارات واقع معزز

أطلقت نظارات «إن ريال لايت» لتنافس أو تكون بديلاً لنظارات «ماجيك ليب» الشهيرة في مجال الواقع المعزز، حيث يمكنها تركيب الفيديو على العالم الحقيقي، وتعمل بمعالج «سناب دراجون 845». ولم تعلن الشركة المنتجة عن سعر النظارة الجديدة، لكنها أكدت وصولها إلى الأسواق أواخر الصيف أو أوائل الخريف.

ذراع آلية لري النباتات

يعد «ميركيل جرو تويلف» ذراعاً آلية ذكية مخصصة لتنظيم ري النباتات، إذ تم تزويده بتطبيق يتم التواصل معه عبر تقنية «بلوتوث»، ويساعد المستخدم في تنظيم أعمال الري وتوقيتاتها، كما يتيح معرفة الوقت الذي تحتاج فيه النباتات إلى الري، وذلك على مستوى الحدائق المنزلية الصغيرة. ومن المقرر أن يباع مقابل 300 دولار عند وصوله إلى المتاجر في مارس المقبل.

طباخ شمسي متطور

«جو صن» طباخ شمسي متطور، مزود بأجهزة استشعار للتحكم في درجات الحرارة أثناء الطبخ، ويستخدم في المناطق النائية والرحلات والأماكن التي لا تتوافر فيها إمدادات الغاز، ويمكن تشغيله عبر تطبيق ذكي، ويكفي عائلة مكونة من خمسة أفراد، وسيصل إلى الأسواق في أبريل المقبل مقابل 499 دولاراً.

«روبوت» صديق للمسنين

تم تصميم الـ«روبوت روبومي» ليعمل بالأوامر الصوتية من خلال مساعد «أليكسا» الرقمي الصوتي، بهدف تقديم الرعاية والمساعدة للمسنين، وكذلك المساعدة المنزلية لربات البيوت. ويتم التواصل مع الجهاز الجديد عبر «واي فاي». ومن المقرر إطلاقه في الأسواق خلال مارس المقبل بسعر 1499 دولاراً.

قناع «نانو»

«آر ـ بيور» قناع صغير يتم ارتداؤه على الوجه، فيرشح العادم والهواء لراكبي الدراجات ومن يمارسون رياضة الجري، لتفادي دخول كميات كبيرة من الهواء المحمل بالعوادم والأتربة إلى صدورهم أثناء الجري، وهو مزود بمرشح صغير وضوء، وأجهزة استشعار دقيقة. وسيباع بـ200 دولار عند طرحه بالأسواق في وقت لاحق من عام 2019.

«روبوت» للتصوير

يحمل هذا الـ«روبوت» اسم «جروفيكس»، وهو صغير الحجم، ويتم حمله والتنقل به عند التصوير، ومزود بأجهزة استشعار لقياس درجة الحرارة ويعمل باللمس، ولديه كاميرات تعمل كعيون، ويتحرك علي عجلتين، ويمكنه أن يتتبع حركات الرأس ولغة الجسد، ونقل لقطات حية من كاميرته. ويكلف 5200 دولار، ويصل إلى الأسواق في شتاء 2019.

ساعة للجيل الرابع للمحمول

أنتجت شركة «جارمين» ساعة ذكية تعمل مع الجيل الخامس للشبكات المحمولة، وتنافس الجيل الرابع من ساعة «أبل» الذكية، وتقوم ساعة «جارمين» الجديدة بتنزيل وتشغيل الموسيقى عبر شبكات الجيل الخامس، وتباع مقابل 300 دولار.

سماعة بـ 8 ميكروفونات

تحتوي السماعة «جبرا إتش 85» المنزلية على ثمانية ميكروفونات لتوصيل الصوت بصورة فائقة النقاء ومعزولة عن الضوضاء المحيط بها، والتكيف مع البيئة، وهي تعمل بالأوامر الصوتية عبر مساعد «أليكسا» أو مساعد «غوغل الرقمي»، وتصل إلى الأسواق في أبريل المقبل بـ300 دولار.

مقياس حرارة

«باور ووتش 2» جهاز قابل للارتداء، مهمته قياس درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب وعدد الخطوات أثناء المشي، ويحصل على طاقته من حرارة الجسم ومن الطاقة الشمسية، ولا يحتاج للشحن مطلقاً. وتم تزويده بشاشة ملونة عاكسة دائماً، ومقاوم للماء حتى عمق 200 متر. ويصل سعره إلى 499 دولاراً عند طرحه بالأسواق في وقت لاحق من العام.

جرس باب بالفيديو

جرس الباب «ماكسيموس» ربما يكون أول جرس ذكي يعمل بالفيديو من خلال الهواتف المحمولة، وينقل معلوماته عن الزوار والضيوف عبر «واي فاي»، حيث إنه مزود بكاميرتين عاليتي التحديد، ومستشعر للحركة، ويمكن عرض صورة مختلطة للقطات التي ينقلها عبر تطبيق على الهاتف الذكي. ويصل الجرس الجديد إلى الأسواق خلال الربع الثاني من العام مقابل 199 دولاراً.

الأجهزة الجديدة

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للمستخدمين.