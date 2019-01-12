منطقة دبي التجارية الافتراضية ستجذب 100 ألف شركة جديدة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أفادت شركة «كريستون مينون» بأن دبي ستتحول إلى مركز عالمي لتأسيس الشركات الافتراضية الصغيرة، وذلك بالتزامن مع إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في دبي، وذلك ضمن «وثيقة الخمسين»، التي أعلنها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن منح رخص تجارية للشركات الصغيرة من دون اشتراط الإقامة في دبي، عبر هذه المنطقة الافتراضية، من المتوقع أن تجذب نحو 100 ألف شركة جديدة.

وتوقع الشريك والرئيس التنفيذي للشركة، خالد الشمس، أن تتحول دبي إلى مركز عالمي لتأسيس الشركات الافتراضية، التي أصبحت تنمو بشكل كبير عالمياً.

وأكد على أن دبي استطاعت أن تستقطب شركات من حول العالم، وستضمن بتلك الخطوة جذب شريحة جديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في قطاع التقنية.

إلى ذلك، قالت الشريك التجاري للشركة، صفية حاجي، إن إنشاء دبي لأول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، يشكّل نقلة في آليات تأسيس الشركات، ويوفر الجهد والوقت والمال على رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، حيث تأتي هذه الخطوة النوعية غير المسبوقة في الوقت المناسب لتواكب التغيرات التي تشهدها قطاعات الأعمال في العالم، إذ شهدت السنوات الماضية بروز قطاعات غير تقليدية، منها الاقتصاد التشاركي ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها الكثير.