«أرماني إكسجينج» تطلق ساعة ذكية تتوافق مع «آي أو إس» و«آندرويد»

المصدر: روما ــ د.ب.أ

أطلقت علامة «أرماني إكسجينج» Armani Exchange الشهيرة في عالم الأزياء والموضة، أول ساعة ذكية من إنتاجها تحت اسم «كونيكتد» Connected.

وتتوافق الساعة Armani Exchange Connected مع نظام تشغيل «آي أو إس» لهاتف «آي فون»، وكذلك الهواتف الذكية المزودة بنظام تشغيل «آندرويد» من «غوغل»، كما تدعم العديد من الوظائف المتطورة مثل طرق الدفع الجوال عبر خدمات «غوغل باي»، بفضل تجهيزها بنظام اتصالات المجال القريب NFC.

وتتوافر الساعة الذكية الجديدة للجنسين، وتشتمل على مستشعر لتتبع الأنشطة البدنية، وقياس معدل نبضات القلب، مع إمكانية عرض الإخطارات من الهاتف الذكي، ودعم المساعد الرقمي Google Assistant.

وتأتي الساعة في جسم أنيق مع سوار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الذهبي والأسود والفضي، أو الرمادي، وتعتمد الساعة الذكية الجديدة على نظام تشغيل Wear OS من «غوغل»، وينبض بداخلها معالج Snapdragon Wear 2100 من شركة «كوالكوم».

ولا يحتاج نظام تحديد المواقع GPS المدمج إلى وجود هاتف ذكي؛ إذ يمكن تسجيل بيانات المشي، أو التجول، أو ركوب الدراجات أو المسافة المقطوعة على الساعة الذكية مباشرة، كما تمتاز الساعة الجديدة بأنها مقاومة للماء بحيث يمكن استعمالها في حمام السباحة دون التسبب في تلفها.

ويبلغ سعر الساعة الذكية الجديدة نحو 300 يورو (نحو 1263 درهماً).