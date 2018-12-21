المصدر: الامارات اليوم

إيقاف تنبيهات تطبيق الأخبار في «آي فون»

يتميز تطبيق «الأخبار» News الموجود في هواتف «آي فون» بتقديم مجموعة واسعة من الأخبار ومن مصادر متعددة، حيث يرسل التطبيق لمستخدمه تنبيهات متوالية بشأن الأحداث العالمية والمحلية المميزة. لكن لو كان المستخدم يعتمد على مصادر أخرى للأخبار قد تزعجه هذه التنبيهات المتوالية من التطبيق ويفضل إيقافها. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون 7 بلس» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 12»، وتعاني تلك المشكلة، فإنه يمكنك إيقاف تنبيهات تطبيق الأخبار باتباع ما يلي: انقر تطبيق «الإعدادات» settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر للأسفل داخل قائمة الإعدادات وانقر تبويب «التنبيهات» Notifications، ومن ثم مرر مجدداً داخل النافذة الجديدة وانقر أيقونة تطبيق الأخبار التي تبدو في شكل مربع أحمر صغير يحتوي على علامة الضرب في جانبه الأيسر، وعندها حرك المؤشر الموجود بجوار خيار «السماح بالتنبيهات» Allow Notifications من الجانب الأيمن للجانب الأيسر لإيقاف تشغيله.

حل مشكلة التمرير غير المنضبط

يُفاجأ مستخدمو برنامج «وورد» أحياناً بأن حركة التمرير داخل المستند غريبة، وأن مؤشر الفأرة يقفز إلى أعلى أو يهبط إلى أسفل أكثر من اللازم. لذا إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 7» وعانيت مشكلة التمرير غير المنضبط، اتبع الخطوات التالية لتجنبها: انقر قائمة «ابدأ» start، ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من القائمة وانقر فوق «لوحة التحكم» control panel، ومن ثم انقر تبويب «النظام والأمن» System and security، وبعدها انتقل إلى قسم «النظام» System، واختر «إعدادات النظام المتقدمة» Advanced system settings، ثم انقر قائمة «الإعدادات المتقدمة» Advanced في شريط القوائم العلوي داخل النافذة التي ظهرت، وبعد ذلك توجه إلى قسم «الأداء» Performance، وانقر خيار الإعدادات ثم فوق «قائمة التأثيرات البصرية» Visual effects، وعندها أزل علامة التأشير من المربع الموجود بجانب خيار «تحريك عناصر التحكم والعناصر داخل النوافذ»، ثم انقر خيار «التطبيق» apply ومن ثم خيار «الموافقة» ok.