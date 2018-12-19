المصدر: دبي-الامارات اليوم.

محو كلمات السر من «غوغل كروم»

إذا كنت من مستخدمي متصفح «غوغل كروم»، ورغبت في محو كلمات السر الموجودة على نسخة المتصفح على الهاتف، لاضطرارك لمزامنة البيانات بين إصدارات المتصفح على الأجهزة المختلفة، فإنه يمكنك ذلك باتباع بعض الخطوات، أولها فتح متصفح «غوغل كروم» على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة ملونة تضم دائرة أصغر.

انقر بعد ذلك فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية إلى يمين شريط العناوين، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «الإعدادات» settings وانقر فوقه.

ابحث بعد ذلك داخل الإعدادات عن خيار: «القفل الذكي لكلمات المرور» Smart Lock for Passwords أو «كلمات المرور» Passwords، بحسب إصدار التطبيق. وستظهر أمامك نافذة جديدة تضم ثلاثة خيارات، وهنا انقر فوق الخيار الثاني منها الخاص بـ Delete، ثم انقر فوق كلمة السر التي ترغب بإزالتها.

وفي النهاية، انقر فوق زر الإلغاء في أعلى النافذة، ويبدو في شكل سلة مهملات.

تدوين الأرقام بصيغة «أس» في «وورد 2013»

يسمح برنامج «مايكروسوفت وورد» Microsoft word بتدوين النصوص سواء كانت في شكل أرقام أو حروف. ويحتاج المستخدم أحياناً إلى تدوين بعض المعادلات الرياضية أو بعض الصيغ التي تحتاج إلى تسجيل الأرقام في صيغة «أس» و«أساس»، كما هو الحال مثلاً عند رصد المساحات المربعة أو المكعبة، إلا أن البعض لا يدرك كيفية إتمام هذه المهمة بسهولة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي برنامج «مايكروسوفت وورد 2013»، ورغبت في كتابة النصوص في صيغة أرقام متفاوتة الارتفاع، فإنه يمكنك ذلك من خلال فتح المستند الذي ترغب في إجراء التعديل عليه اولاً، ثم استخدم الـ«ماوس» في تحديد النص الذي ترغب في تعديل صيغته إلى صيغة الحروف الفوقية superscript.

انقر فوق قائمة Home في نهاية الجانب الأيسر من شريط القوائم العلوي، ثم انتقل إلى قسم «الخط» Font ضمن شريط القوائم الفرعية الذي ظهر أمامك في أعلى الشاشة، وانقر فوق زر الأرقام الفوقية Superscript وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل «x2».