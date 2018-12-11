المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الاستعانة بـ «سيري» في إظهار كلمات السر

سهلت شركة «أبل» طريقة عثور المستخدم على كلمات السر التي تخصه عند نسيانها، إذ لم يعد مضطراً للبحث عنها ضمن خدمة «آي كلاود» السحابية أو بين الإعدادات، وذلك عن طريق الاستعانة بخدمات المساعد الرقمي «سيري». فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك الاستعانة بـ«سيري» في إظهار كلمات السر، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية فعّل خدمات «سيري» بالنقر فوق الأيقونة الخاصة بها في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة. وفي أجهزة iMac Pro وMacBook Pro يمكنك أن تقول: «مرحباً سيري» Hey Siri، ثم انطق أو اكتب العبارة التي تدل على كلمة السر التي ترغبها، كأن تقول: «أظهر لي كلمة السر الخاصة بي على شبكة (تويتر)» Show my Twitter password، لتظهر أمامك نافذة المصادقة، وهنا يمكنك استخدام بصمة الإصبع أو كلمة سر الحساب للدخول إلى البيانات.

وبمجرد التحقق من هويتك ستظهر نافذة جديدة تضم جميع كلمات السر وأسماء المستخدم، التي قمت باستخدامها من قبل.

تلقي تنبيهات «فيس بوك» عن هجمات محتملة

هناك وسائل كثيرة يمكن للمستخدم الاستعانة بها لحماية حسابه على شبكة «فيس بوك» من هجمات محتملة، إحداها مثلاً تلقي تنبيهات عن عمليات تسجيل دخول مثيرة للشكوك. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «فيس بوك»، فإنه يمكنك تفعيل تلك التنبيهات باتباع ما يلي: افتح «فيس بوك» وانقر زر القائمة الرئيسة، ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «الإعدادات والخصوصية»، ومن ثم مرر مجدداً للأسفل حتى تصل إلى زر الإعدادات وانقر فوقه، وبعدها انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار الأمن وتسجيل الدخول، وعندها مرر للأسفل مرة أخرى وانقر خيار «الحصول على تنبيهات بشأن عمليات تسجيل الدخول غير المعروفة»، لتجد أمامك ثلاثة أنواع من التنبيهات: النوع الأول خاص بـ«فيس بوك»، حيث يمكنك تلقي التنبيه من خلال حسابك على «فيس بوك»، والثاني خاص بـ«التنبيهات عبر الماسنجر»، والثالث خاص بالتنبيه عبر البريد الإلكتروني، وهنا اختر الوسيلة التي تفضلها.