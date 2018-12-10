المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حذف سجل البحث الخاص في «يوتيوب»

تحاول شركة «غوغل» أن تقدم لمستخدمي موقع «يوتيوب» محتوى يناسب اهتماماتهم، ومن ثم تحرص على متابعة سجل البحث الخاص بهم لتقدم لهم محتوى مقترحاً يتناسب مع ما بحثوا عنه من قبل.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «يوتيوب» على هواتف «آي فون 7 بلس» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 12.1»، ورغبت في محو سجل البحث الخاص بالتطبيق، اتبع ما يلي:

افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مثلث يشير رأسه لليمين وقاعدته جهة اليسار فوق خلفية حمراء، ثم انقر فوق أيقونة الملف الشخصي في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ظهرت حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» settings وانقر فوقه، وبعد ذلك مرر مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «السجل والخصوصية» History and privacy وانقر فوقه، وعندها انقر فوق خيار «محو سجل البحث» Clear search history، وتوجه بعدها إلى نهاية النافذة الجديدة، ثم انقر فوق خيار «محو سجل البحث» مرة أخرى.

إيقاف إضاءة لوحة المفاتيح في «ماك»

تساعد الإضاءة الملحقة بلوحة المفاتيح في تبيّن الحروف أثناء الوجود في مكان مظلم. غير أنها كغيرها من الملامح التي تستعين بالطاقة، لذا يكون من الأفضل إيقاف هذه الإضاءة عند عدم استخدام لوحة المفاتيح. والحقيقة أن حاسبات MacBook Air تسمح للمستخدم بهذا الأمر عن طريق إيقاف إضاءة لوحة المفاتيح في حالة عدم الاستخدام. فإذا كنت من مستخدمي هذا النوع من الأجهزة، يمكنك تحديد مدة زمنية لتتوقف بعدها إضاءة لوحة المفاتيح باتباع الخطوات التالية: توجه إلى قائمة dock في نهاية الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة تفضيلات النظام التي تبدو في شكل ترس رمادي اللون، ومن ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى «لوحة المفاتيح» Keyboard انقر فوقها، وبعدها مرر مجدداً داخل النافذة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «إيقاف إضاءة لوحة المفاتيح بعد» Turn keyboard backlight off after ثم انقر رأس القائمة المنسدلة الموجودة بجانبه، وعندها اختر الفترة الزمنية التي تفضل أن تتوقف إضاءة لوحة المفاتيح بعدها.