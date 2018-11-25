طلاب إماراتيون يشاركون في التصفيات النهائية لمسابقة «هواوي» للتقنية

المصدر: شنزن (الصين) - الإمارات اليوم

أعلنت «هواوي» عن اختتام المرحلة الثانية من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات 2018، التي تُركز على تجهيز جيل المستقبل لقيادة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بما يتوافق مع رؤية «هواوي» الجديدة، الهادفة إلى وضع التقنيات الرقمية في متناول الجميع، مشيرة إلى أن الطلاب الفائزين من 10 دول، وعلى رأسها دولة الإمارات، سيشاركون في التصفيات النهائية للمسابقة.

وأكدت «هواوي» في بيان، أمس، أنها تسعى إلى تمكين الدول في الشرق الأوسط من تنفيذ أجنداتها الوطنية، المتعلقة بمسيرة التحول الرقمي وبلوغ رؤاها الوطنية.

وكانت المسابقة قد انطلقت من خلال التعاون الوثيق بين «هواوي»، والعديد من الهيئات الحكومية في الشرق الأوسط، مثل دولة الإمارات ولبنان والأردن، والسعودية وباكستان وعُمان، والبحرين والعراق، حيث حظيت بدعم أكثر من 226 جامعة في المنطقة. وتم اختيار 39 طالباً من 13 جامعة في 10 دول، للمشاركة في مرحلة التصفيات العالمية.

يُذكر أن الفائزين في مرحلة التصفيات العالمية، التي ستُقام في مدينة شنزن الصينية، سيحصلون على شهادات ومكافآت وجوائز، إضافة إلى حصول الفائز المتميز على جائزة نقدية قيمتها 30 ألف دولار، كما سيحصل فريقان على جائزة المركز الثاني، وثلاثة فرق على جائزة المركز الثالث، أما الفرق السبعة التالية فستكرم بجوائز التميز، وسيحصل ستة من المشرفين و11 أكاديمية على جوائز المشرف المتميز والأكاديمية الأفضل.

وقال رئيس شركة «هواوي» الشرق الأوسط، تشارلز يانغ: «نلتزم في (هواوي) بتمكين المنطقة من الانطلاق في رحلة تحولها الرقمي، وبلوغ أهداف حكوماتها، وذلك من خلال الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات في قيادة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق الرؤى الوطنية، ومن شأن مسابقة (هواوي) لتقنية المعلومات والاتصالات أن تسهم في زيادة التنافسية الوطنية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتشجع المجتمعات المحلية على الإسهام بدور فاعل في تحقيق الرؤى الوطنية، ودفع مسيرة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية».