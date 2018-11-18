المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ملمح «استكشاف السقوط» في Apple Watch

يتيح تفعيل ملمح «استكشاف السقوط» Fall detection في ساعة «Apple Watch Series 4»، استكشاف ما إذا كان الشخص الذي يرتديها قد تعرض للسقوط أم لا، خصوصاً لكبار السن، وفي حال وجدت الساعة أن مستخدمها تعرض للسقوط وغير قادر على الحركة، فإنها تتصل تلقائياً بخدمة الطوارئ.

لذلك، إذا رغبت في تفعيل الملمح، فإنه لابد أن تعلم هذه النصائح:

أولاً: إذا كان عمرك فوق 65 عاماً، وذكرت عمرك أثناء ضبط إعدادات الساعة، فإنه سيتم تفعيل الملمح افتراضياً.

ثانياً: لكي تسمح للساعة بالاتصال بخدمات الطوارئ تلقائياً، لابد أن تفعّل ملمح «تحري المعصم» Wrist Detection، من خلال «الإعدادات».

ثالثاً: في الدول التي توجد بها أرقام متعددة لخدمات الطوارئ، ستتصل ساعات أبل برقم خدمة الإسعاف.

رابعاً: ستستخدم الساعة معرفك الطبي Medical ID، للوصول إلى أرقام جهات الاتصال الخاصة بالطوارئ، لذا تأكد من تفعيل ملمح «المعرف الطبي»، وإضافة جهات اتصال موثوقة.

استخدام الملحقات والإضافات في «جيميل»

حاول «بريد غوغل»، أو ما يعرف بـ«جيميل»، زيادة الميزات التي يقدمها للمستخدمين، عبر السماح باستخدام تطبيقات من خلال الصفحة الرئيسة للبريد، مثل تطبيق «مهام غوغل»، وتطبيق «التقويم»، وتطبيق «غوغل كيب»، فضلاً عن إمكانية التعامل مع الرسائل دون فتحها، والاستفادة من عدد كبير من الإضافات، التي يمكن للمستخدم ربطها بالبريد لتسهيل أداء بعض المهام من خلاله، مثل الجدولة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي «جيميل»، فإنه يمكنك استخدام ميزة الملحقات والإضافات عبر البريد، من خلال التوجه أولاً إلى الموقع عبر الويب، ثم سجل الدخول إلى الكمبيوتر.

انتقل إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، إذا كنت تستخدم الواجهة العربية للتطبيق، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى أيقونة الحصول على الإضافات، وتبدو في شكل علامة «الجمع»، ثم انقر فوقها.

ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم مجموعة إضافات وملحقات متعلقة بالبريد، وهنا انقر فوق الإضافة التي ترغب في التعرف إليها، وراجع خصائصها، ثم انقر فوق خيار «تثبيت» أعلى الجانب الأيسر من النافذة.