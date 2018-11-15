المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيقاف الملء التلقائي للبيانات في «سفاري»

يتميز إصدار متصفح «سفاري» الخاص بأجهزة «ماك»، بقدرته على حفظ وتخزين بيانات المستخدم، مثل كلمات السر وبيانات البطاقات الائتمانية، وذلك لاستخدامها لاحقاً في ملء النماذج وبيانات تسجيل الدخول إلى المواقع والخدمات المختلفة. لكن يمكنك إيقاف الملء التلقائي للبيانات Autofill باتباع ما يلي: انقر قائمة «سفاري»، ثم مرر داخل النافذة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «التفضيلات» Preferences وانقر فوقه، ومن ثم توجه إلى أعلى شريط القوائم في النافذة الجديدة، وانقر قائمة «الملء التلقائي» Autofill، وبعدها انقر داخل جميع المربعات الصغيرة المجاورة لخيارات: استخدام بطاقات الائتمان وأسماء المستخدم وكلمات السر، وذلك لإزالة علامة التأشير منها والتوقف عن استخدامها، وهنا لاحظ أنه باستطاعتك النقر فوق خيار «التحرير» EDIT الموجود بجانب كل خيار لرؤية وتعديل البيانات الخاصة بالملء التلقائي للنماذج، لكن قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر قبل مطالعة البيانات.

فك الارتباط بين حساب Spotify والأجهزة

تسمح خدمة البث الموسيقي Spotify للمستخدم بربط حسابه بثلاثة من أجهزته دون اتصال بـ«الويب»، ومن ثم الاستماع إلى الموسيقى التي اختار أن يسمعها بلا اتصال بالشبكة. غير أن المستخدم أحياناً قد يفقد أحد أجهزته أو يستبدل بعضها، وهنا يحتاج إلى فك الارتباط بين حسابه والجهاز غير المستخدم. لكن Spotify تتيح لمستخدمها تحقيق هذا الأمر عبر أكثر من طريقة، سواء من خلال الحاسب أو من خلال التطبيق الموجود على الأجهزة المحمولة. فإذا رغبت في أن يتم ذلك من خلال التطبيق، اتبع التالي: انقر أيقونة تطبيق Spotify لفتحه، ثم سجل الدخول إلى حسابك عبر التطبيق إذا كنت قد سجلت الخروج من الجلسة السابقة، وبعد ذلك مرر إصبعك فوق الشاشة من الجانب الأيسر إلى الأيمن، وبموجب ذلك ستظهر نافذة جديدة، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار «الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت» Offline devices، لتظهر قائمة أجهزتك غير المتصلة، وعندها انقر فوق الجهاز الذي ترغب في فصل ارتباطه بحسابك، ثم انقر زر «الإزالة» REMOVE.