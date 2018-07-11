«جارمن» تطلق ساعة ذكية جديدة بوظائف إضافية

المصدر: شافهاوزن - د.ب.أ

أعلنت شركة «جارمن» عن إطلاق ساعتها الذكية Vivoactive 3 Music الجديدة، التي تهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات الرياضيين، لأنها تشتمل على العديد من تطبيقات تتبع اللياقة البدنية والتدريبات، إضافة إلى الكثير من الوظائف الإضافية.

وقالت الشركة السويسرية إن باقة التجهيزات التقنية للساعة الجديدة تشتمل على ذاكرة تسع لنحو 500 أغنية، والتي يتم بثها لاسلكياً إلى سماعة الرأس، وبالتالي يمكن للرياضي الاحتفاظ بالهاتف الذكي في المنزل أثناء التدريبات.

وأضافت أن ساعة Vivoactive 3 Music تدعم خدمة الدفع «جارمن Pay»، مشيرة إلى أنه إذا كان البنك الخاص بالمستخدم يوفر هذه الخدمة، فإنه يمكن ربط الساعة الذكية ببطاقة الائتمان، واستعمال الساعة في عمليات الدفع اللاتلامسية.

ولفتت الشركة إلى أنه في حال استعمال جميع وظائف الساعة الذكية الجديدة، التي يبلغ سعرها نحو 350 يورو، فإن فترة تشغيل البطارية تمتد لأكثر من ثماني ساعات، لكن في حالة التشغيل العادي من دون موسيقى وخدمة GPS، فإن شحنة البطارية تكفي لمدة سبعة أيام.