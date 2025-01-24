لم يعترف بترامب.. مشكلة في روبوت دردرشة "ميتا"

بدأت شركة ميتا، المالكة لفيس بوك وواتساب، بشكل عاجل عملية طارئة لمعالجة خلل في قدرة روبوت الدردشة التابع للشركة والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على تحديد هوية الرئيس الحالي للولايات المتحدة، دونالد ترامب، حيث لا يزال روبوت ميتا للدردشة يعتبر أن جو بايدن هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة رغم اعترافه بتنصيب دونالد ترامب يوم 20 يناير الجاري.

ورغم تنصيب الجمهوري ترامب رئيسا للبلاد يوم الإثنين خلفا للديمقراطي جو بايدن، فإن روبوت ميتا للدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي قال حتى يوم الخميس إن بايدن هو الرئيس الإميركي.

وخلص اختبار لرويترز إلى هذه النتيجة. فعندما طرحت رويترز يوم الخميس السؤال عن اسم الرئيس، أجاب بالقول: "الرئيس الحالي للولايات المتحدة هو جو بايدن، بالرغم من أن، دونالد ترامب أدى اليمين رئيسا في 20 يناير 2025".

ودفعت المشكلة ميتا إلى بدء عملية طارئة تستخدمها لحل المشكلات العاجلة في خدماتها، والمعروفة داخل الشركة باسم إس.إي.في.

وقال المتحدث باسم ميتا دانيال روبرتس ردا على طلب للتعقيب "يعلم الجميع أن رئيس الولايات المتحدة هو دونالد ترامب. كل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية تستدعي أحيانا نتائج قديمة، وسنستمر في تحسين الخصائص لدينا".