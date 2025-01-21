"واتساب" ينضم إلى مركز الحسابات في خطوة تعزز التكامل بين التطبيقات

أعلنت شركة "ميتا" اليوم عن إضافة تطبيق "واتساب" إلى قائمة التطبيقات المدعومة في "مركز الحسابات" (Accounts Center)، الذي يتيح للمستخدمين إدارة تسجيلات الدخول الخاصة بهم على منصّات "فيس بوك، إنستغرام، وميتـا كويست" من مكان واحد.

ويمنح الإعلان المستخدمين إمكانية إعادة مشاركة الحالات والمنشورات عبر جميع المنصات المرتبطة بمركز الحسابات، بالإضافة إلى توفير ميزة تسجيل الدخول الموحد التي تسهّل استعادة الوصول إلى حساب "واتساب" بسرعة وسهولة.

ورغم اعلان "ميتا" عن التحديث اليوم، إلّا أن الشركة أكدت أن دعم "واتساب" في مركز الحسابات قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتوفّر للجميع. ودعت المستخدمين إلى التحلّي بالصبر ريثما يتمّ تفعيل الميزة على نطاق واسع.

إلى جانب هذه الخطوة، تعهّدت "ميتا" بإضافة ميزات جديدة تدعم التكامل بين التطبيقات، مثل الملصقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الصور الرمزية (أفاتارز)، وتقنيات الصور الذاتية التي تُنتج بالذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة إلى خصوصية المستخدمين، أكدت "ميتا" أن هذه التحديثات لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption) الذي يتميز به "واتساب"، ما يضمن بقاء الرسائل محمية وآمنة.