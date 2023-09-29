«جوجل» تغلق «بودكاست» في 2024

أكدت «جوجل» عزمها إغلاق خدمة البرامج الصوتية "بودكاست Podcast" خلال عام 2024 القادم، بحسب ما جاء على موقعها الرسمي.

وتخطط الشركة لإدماج خدمة البودكاست Google Podcast في خدمة «يوتيوب ميوزيك YouTube Music»، لكي تكون منصة شاملة لكافة الخدمات الصوتية والموسيقية.

ويأتي ذلك في وقتٍ تضيف فيه «جوجل» الكثير من التحديثات لقسم بودكاست في يوتيوب ميوزيك، ومنها إتاحته في كافة دول العالم قبل نهاية العام الحالي.

وقالت الشركة إنها ستوفر «أداة ترحيل بسيطة» لنقل اشتراكات المستخدمين الحالية من قوقل بودكاست، كما ستكون هناك إمكانية لإضافة ملفات بودكاست إلى يوتيوب ميوزيك عبر خلاصات RSS، ومنها البرامج الصوتية التي لا توجد في يوتيوب حاليا.

وحسب مواقع تقنية ستوفر جوجل أيضاً خيار تصدير الاشتراكات في ملف صيغته OPML، إذ سيعمل مع مشغلات البودكاست الأخرى.