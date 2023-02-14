"هونر" تطلق إصدار "اكس 7ايه" بتقنية بطاريات 6000 ملي امبير

أعلنت العلامة التجارية الدولية "هونر" للمنتجات التقنية عن اطلاق اصدار "هونر اكس 7ايه" المدعم بتقنية البطارية طويلة الأمد، و مساحة التخزين القابلة للتمُدد.

وأوضحت أن "الإصدار يأتي مدعما بطارية ضخمة وطويلة الأمد تسع 6000 مللي أمبير، وكاميرا رُباعية فائقة الوضوح بدقة 50 ميجابكسل، سعة تخزين كبيرة بسعة 128 جيجابايت، إلى جانب شاشة العرض الكاملة.

ويُمكن اصدار الهاتف أن يوّفر 22 ساعة من بث الفيديوهات ، 42 ساعة من المُكالمات الصوتية، 12 ساعة من الألعاب، 29 ساعة من الاستماع إلى أي محتوى ، أو 20 ساعة من تصفح تطبيقات الفيديوهات القصيرة.

ووفقا للاختبارات التي أجرتها "هونور" يمكن ان تستمر البطارية لفترة 3 أيام من الاستخدام النموذجي، ما هو يُترجم إلى البطارية طويلة الأمد والهيكل النحيف. كما تُظهر البطارية أيضًا عُمر طويل بشكل استثنائي، حيث تحتفظ البطارية بصحتها بنسبة 80% حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام..

ويأتي الإصدار بتقنية لانبعاثات الضوء الأزرق الخافت، ما يعني أن الهاتف يُقلل من نسبة الأشعة الزرقاء الضارة المُنبعثة من الشاشة، ويُخفف بالتالي من إجهاد العين، حتى بعد فترات طويلة من الاستخدام. وذلك بغرض الحفاظ على صحة أعين المُستخدمين أثناء استخدام الهاتف

ويطلق مدعما بنظام الكاميرا الرباعية فائقة الوضوح بدقة 50 ميجابكسل. يتكوّن نظام الكاميرا من كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل، كاميرا عريضة 5 ميجابكسل، كاميرا ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا عميقة 2 ميجابكسل.