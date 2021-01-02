إضافة «التحديثات والمنتديات» إلى البريد الوارد في «جيميل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كانت الإصدارات القديمة من بريد «غوغل جيميل» Gmail، تضع كل الرسائل التي ترد للمستخدم في صندوق بريد واحد، طالما أنه لم يقم بإضافة فئات معينة إلى البريد. لكن مع التحديثات المستمرة للبريد، قامت «غوغل» افتراضياً بتقسيم الرسائل الواردة للمستخدم إلى صناديق فرعية عدة، منها ما يتعلق بالرسائل الأساسية، ومنها ما يتصل بالرسائل الترويجية، ومنها ما يختص بالرسائل الاجتماعية. لكن البريد مع ذلك يتيح للمستخدم إضافة صندوقين فرعيين آخرين إلى صناديق البريد الوارد، هما صندوق التحديثات، وصندوق المنتديات ليصبح محتوى صندوق الوارد أكثر تنظيماً ودقة. واتبع هذه الخطوات لإضافة الصندوقين الآخرين إلى تصنيفات صندوق البريد الوارد: سجل الدخول إلى حسابك على منصة Gmail، ثم انقر فوق ترس الإعدادات الموجود أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، في الواجهة العربية من البريد.

بعدها انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار عرض جميع الإعدادات Show All Settings. ثم انقر فوق قائمة البريد الوارد Inbox، ضمن شريط القوائم الوارد أعلى الشاشة. وأضف علامة التأشير إلى المربع المجاور لخيار التحديثات Updates، وكذلك إلى المربع المجاور لخيار المنتديات Forums.