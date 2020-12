استخدام أجهزة «كروم بوك» دون اتصال بالـ «ويب»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يظن الكثيرون أن أجهزة «كروم بوك» Chromebook تستخدم للعمل أثناء الاتصال بـ«الويب» فقط، وهو أمر غير حقيقي، وحتى لو صح عند بداية طرحها، فإننا نشهد حالياً تطوراً في نظام تشغيل «كروم أو إس» Chrome OS، وظهور تطبيقات كثيرة تسمح للمستخدم بالعمل حتى لو كان الجهاز غير متصل. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «كروم بوك» فإنه يمكنك العمل على تطبيقات «غوغل» المكتبية، مثل المستندات، أو الجداول، أو عروض الشرائح، دون الاتصال بـ«الويب»، من خلال التوجه إلى «متجر كروم» على الـ«ويب» Google Web Store وتنزيل الامتداد الخاص بـ«مستندات غوغل دون اتصال بالويب» Google Docs Offline.

توجه إلى موقع منصة «غوغل درايف» على الـ«ويب»، عبر هذا الرابط: https:/‏‏/‏‏www.google.com/‏‏intl/‏‏en/‏‏drive/‏‏، ثم انقر فوق أيقونة الترس أعلى يمين الشاشة، ثم فوق خيار: «الإعدادات» Settings.

ابحث بعد ذلك داخل النافذة الجديدة عن قسم: «دون الاتصال بالويب» Offline، ثم انقر داخل المربع المجاور لخيار: «إنشاء الملفات في تطبيقات المستندات، وجداول البيانات والعروض التقديمية، وفتحها، وتعديلها على الجهاز أثناء عدم الاتصال بـ«الويب» Create Open And Edit Your Recent Google Docs, Sheets, And Slides Files On This Device While Offline.

بمجرد الاتصال بالشبكة، ستتم مزامنة التغييرات التي أجريتها على مستنداتك، والوصول إليها من أي جهاز.