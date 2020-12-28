«هواوي» تطلق هاتفاً ذكياً من الفئة المتوسطة

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت «شركة هواوي الصينية» النقاب عن هاتفها الذكي «Enjoy 20 SE»، الذي ينتمي للفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة أن الهاتف يأتي مع 4 أو 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من ذاكرة «فلاش» يمكن توسيعها باستخدام بطاقة «مايكرو إس دي». ويمتاز الهاتف الجديد بشاشة LCD قياس 6.67 بوصات، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، في ما يزن 206 غرامات، ويتم شحنه عبر منفذ USB-C. ويوجد في الخلف كاميرا ثلاثية تتألف من كاميرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا «ماكرو» بدقة 2 ميغابيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 8 ميغابيكسل.