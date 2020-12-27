تغيير التطبيقات الافتراضية في هواتف «سامسونغ»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تجعل شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية تطبيقاتها الخاصة، التطبيقات الافتراضية للعمل على هواتفها عند إعداد تعديلات الهاتف للمرة الأولى. غير أن العديد من المستخدمين الذين اعتادوا استخدام تطبيقات شهيرة، مثل: متصفح «كروم» أو «صور غوغل»، يفضلون استخدام التطبيقات التي اعتادوا استخدامها. وقد يرى المستخدم نوافذ منبثقة تسأله عن التطبيق الذي يرغب في استخدامه عند فتح ملف، أو رابط، أو صورة، أو مستند معين، لكنه لا ينتبه للاختيارات المتاحة لتستمر الحال على ما هي عليه. ومع ذلك لاتزال الفرصة سانحة أمام المستخدم لتغيير استخدام هذه التطبيقات الافتراضية في أي وقت، ويتم ذلك من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Settings، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

مرر للأسفل، ثم انقر فوق تبويب: «التطبيقات» Apps، ثم انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية في منتصف الجانب الأيمن من الشاشة.

انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار: «التطبيقات الافتراضية» Default Apps، ثم حدد داخل النافذة التالية فئة التطبيقات التي ترغب في تغييرها، مثل فئة المتصفحات مثلاً، أو جهات الاتصال، أو الرسائل، وانقر فوقها.

ستظهر أمامك نافذة جديدة، تضم التطبيقات التي يمكنك التبديل بينها داخل الفئة التي اخترتها، وهنا انقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة للتطبيق الذي ترغب في استخدامه افتراضياً.