تشارك واجهات «ساعة أبل» عبر «IOS 14»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لطالما انتقد المطورون «ساعة أبل» لرفضها السماح لتطبيقات الجهات الخارجية بإنشاء وبيع الوجوه الخاصة بالساعة فيستمتع المستخدم بأشكال مختلفة من الواجهات، ويستفيد المطورون من بيعها. والحقيقة أن «أبل»، مع إطلاق نظام التشغيل الجديد «Watchos 7» لم تغير موقفها، غير أنها سمحت للمستخدمين بتشارك هذه الواجهات التي أجرى عليها المستخدم التعديلات التي يفضلها مباشرة عبر الساعة نفسها أو من خلال الهواتف العاملة بنظام التشغيل «IOS 14»، لكن ذلك يتطلب أن يكون الشخص الذي تتم المشاركة معه، يستخدم نظام التشغيل «Watchos 7». فإذا رغبت في تشارك وجوه «ساعة أبل» من خلال هواتف «آي فون» العاملة بنظام التشغيل Ios 14، اتبع هذه الخطوات: انقر فوق تطبيق الساعة على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة يد صغيرة. ثم انقر فوق تبويب «ساعتي» My Watch في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.

واختر وجه الساعة Apple Watch face الذي ترغب في تشاركه عبر قسم My Faces. وبعدها انقر فوق زر المشاركة الذي يبدو في شكل مربع يعلوه سهم في أعلى يمين الشاشة.

وبعد ذلك انقر فوق الوسيط الذي ترغب في تشارك الوجوه من خلاله سواء ملمح: AirDrop أو عبر الرسائل Messages أو من خلال البريد الإلكتروني Email وغيرها.