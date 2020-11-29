«آنيو 5».. ساعة ذكية للأطفال بـ 3 جهات اتصال للطوارئ

المصدر: بريمن - د.ب.أ

أطلقت شركة «آنيو الألمانية» ساعتها الذكية anio5 الجديدة التي تمتاز بمجموعة وظائف مناسبة للأطفال، مثل التواصل مع جهات اتصال محددة مسبقاً.

وأوضحت الشركة أن الساعة عبارة عن هاتف متكامل مثبت على المعصم، وتتيح للوالدين تقييد الوصول. كما يمكن تنشيط وظيفة اختيارية للأطفال الأكبر سناً، بحيث لا يتم تطبيق أي قيود على الاتصالات الهاتفية. وتتيح الساعة كذلك تخزين ما يصل إلى ثلاث جهات اتصال للطوارئ عبر زر «SOS». وتأتي الساعة مجهزة بشاشة قياس 1.3 بوصة، وتقدم العديد من الوظائف مثل الدردشة، والرسائل الصوتية، وتتبع «جي بيه إس»، و«واي فاي»، فضلاً عن المنبه، وساعة التوقف، وعداد الخطوات.

وتتوافر الساعة باللونين الأزرق والأحمر، فيما يبلغ سعرها نحو 170 يورو (748 درهماً).