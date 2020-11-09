«ريلمي» تكشف عن ساعة ذكية جديدة

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «ريلمي» عن ساعة ذكية جديدة، تتمتع بمظهر أنيق وشاشة مستديرة ومستشعر «SpO2» لقياس مستوى الأوكسجين في الدم.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية «Watch S»، تتميز بجسمها الأنيق والقوي، الذي يجمع بين الألومنيوم وزجاج «Corning Gorilla»، في حين أن السوار القابل للتبديل مصنوع من «السيليكون»، ما يجعله مناسباً للرياضيين بصفة خاصة.

وأضافت أن الساعة الجديدة تتوافق مع فئة الحماية «IP68»، وبالتالي فهي مقاومة للماء حتى 1.5 متر، لكنها أشارت إلى أن الساعة غير مناسبة للسباحة.

وأفادت الشركة بأن الساعة الجديدة تأتي بشاشة مستديرة قياس 1.3 بوصة وبدقة وضوح «360 × 360 بيكسل»، إضافة إلى بطارية سعة 390 مللي أمبير، التي من المفترض أن تستمر لمدة 15 يوماً، ويتم شحنها عبر «كيبل» يتصل مغناطيسياً بالجزء الخلفي من الساعة.