استخدام أدوات المطورين في نشر الصور عبر «إنستغرام»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يفضل العديد من المستخدمين استخدام الشاشات الكبيرة في تصفح الشبكات الاجتماعية، منها تطبيق «إنستغرام»، حيث تظهر لهم الصور ومقاطع الفيديو بشكل أكبر، إلا أن «إنستغرام» لا يتيح للمستخدمين نشر الصور من خلال شاشة الكمبيوتر، بل يسمح لهم بالنشر فقط باستخدام تطبيق الهواتف. ومع ذلك لجأ بعض المستخدمين للاستعانة بـ«أدوات المطورين» Develop Mode عبر متصفح «سفاري» في التعامل مع التطبيق عبر الكمبيوتر، بحيث تعتقد المنصة أن المستخدم يستخدمها من خلال الهاتف، غير أن هذا الأمر يرد عليه بعض الاستثناءات، فإذا كنت تفضل استخدام هذه الطريقة، فيجب أن تنتبه أولاً إلى أنه يمكنك فقط تحميل الصور بشكل فردي لملفك الشخصي على تطبيق «إنستغرام»، لكن لا يمكنك تحميل الفيديوهات أو معارض الصور.

كما يمكنك استخدام فلاتر «إنستغرام» المخصصة، لكن لا يمكنك استخدام أدوات التحرير في نظام التشغيل «آي أو إس 11.3».

ويمكن للمستخدم كذلك إضافة الوسوم الجغرافية لتوضيح موقعه الجغرافي، إلا أنه لا يمكن الإشارة للحسابات الأخرى، كما يمكن استخدام الطريقة نفسها في نشر الصور عبر قصص «إنستغرام»، لكن لا يمكنك نشر مقاطع الفيديو.