«أوليفون» تطلق ساعة ذكية مقاومة للماء

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «أوليفون» Ulefone عن إطلاق ساعة ذكية جديدة تمتاز بمقاومة الماء، وتشتمل على وحدة النظام العالمي لتحديد المواقع «GPS»، مشيرة إلى أن الساعة الجديدة Watch GPS تتوافر حالياً بسعر 60 دولاراً (220 درهماً).

وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية للساعة تشتمل على شاشة قياس 1.3 بوصة، وتعمل بدقة وضوح: (240 x 240 بيكسل)، وتدعم طريقة الاستعمال عن طريق الإصبع.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الجديدة تأتي بجسم مصنوع من الألمنيوم لا يزيد سُمكه على 10.5 مليمترات، وبوزن 35 غراماً، لافتة إلى أنه يمكن للساعة أن تقترن بالهواتف الذكية المزوّدة بنظامي «أندرويد» و«آي أو إس» عن طريق تقنية «بلوتوث 4.2»، فيما تمتد فترة تشغيل البطارية سعة 210 مللي أمبير ساعة لمدة أسبوع.