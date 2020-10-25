تغيير طريقة معاينة الرسائل في بريد أجهزة «آي باد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تتيح نظم تشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية التعديل في إعدادات التطبيقات المختلفة بما يتناسب مع رغبة المستخدم، ومن ذلك مثلاً التغيير في الإعدادات الافتراضية في تطبيق البريد بأجهزة «آي باد»، بحيث يختار المستخدم الإجراءات التي يفضلها، مثل تغيير الخطوات التي تترتب على التمرير، أو تفعيل التنبيهات عند تلقي الرسائل، أو تغيير التوقيع على رسائل البريد. ومن ذلك أيضاً تغيير طريقة معاينة الرسائل في البريد، فالبعض مثلاً يفضل ظهور سطر واحد من الرسالة، ليسمح بمشاهدة أكبر قدر من الرسائل، والبعض الآخر يفضل زيادة سطور المعاينة بدرجة أكبر، ليتعرف إلى فحوى الرسالة من دون فتحها، فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي باد» مثلاً، فإنه يمكنك تغيير طريقة معاينة الرسائل التي تصل إلى بريدك الإلكتروني من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاص به في شكل ترس رمادي اللون.

مرر داخل لوح القوائم الوارد في الجانب الأيسر من نافذة «الإعدادات»، حتى تصل إلى تطبيق «البريد» Mail وانقر فوقه، ثم انتقل الى الجانب الأيمن من الصفحة، ومرر حتى تصل إلى تبويب «قائمة الرسائل» Message List.

انقر تحت التبويب السابق فوق قسم «المعاينة» Preview، وهنا ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم عدد سطور المعاينة التي ترغبها، وتراوح بين «لاشيء» وخمسة أسطر، وهنا انقر فوق الخيار الذي ترغبه منها.