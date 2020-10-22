إلغاء تثبيت «Xbox» الافتراضي في «ويندوز 10»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعتقد البعض أنه لا يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات المدمجة افتراضياً بنظام التشغيل «ويندوز10»، ومن ثم عندما تواجههم مشكلة معينة مرتبطة بهذه التطبيقات، يعتبرون الأمر لا يمكن حله عن طريق الإجراء المعروف بإلغاء وإعادة التثبيت، والحقيقة أنه يمكن استخدام ملمح Windows Powershell في حل هذه المشكلة، لذلك إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «ويندوز 10» وترغب في تطبيق هذه الطريقة مثلاً مع تطبيق Xbox، فإنه يمكنك ذلك من خلال فتح قائمة «ابدأ» Start بالنقر فوق أيقونة ويندوز التي تبدو في شكل مجموعة مستطيلات في نهاية الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى ملمح: Windows Powershell.

انقر فوق رأس القائمة المنسدلة بجوار التطبيق السابق، ثم فوق خيار: Windows Powershell داخل النافذة المنسدلة، ثم انقر فوق خيار: «التشغيل كمشرف» Run As Administrator.

ويمكنك بدلاً من الخطوات السابقة، أن تكتب كلمة: Powershell في شريط البحث أسفل الشاشة ثم النقر فوق خيار: «التشغيل كمشرف» Run As Administrator.

انقر بعد ذلك فوق خيار: «موافقة» Yes داخل النافذة التالية التي تسألك إن كنت ترغب في أن يقوم هذا التطبيق ببعض التغييرات على جهازك، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة زرقاء جديدة.

اكتب داخل النافذة هذه العبارة:(Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage)، ثم انقر فوق زر: «إدخال» Enter، وبموجب ذلك سيتم إلغاء تثبيت البرنامج الافتراضي وإزالته من الجهاز، ويمكنك تطبيق الطريقة نفسها على التطبيقات الشبيهة.