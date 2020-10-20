إنشاء أقسام جديدة داخل ألواح «بنترست»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بدأت شركات عدة تستعين بفكرة «الكتالوجات» الرقمية، عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة، بحيث تسمح لمتابعيها بتصفح «كتالوج» المعروضات، واختيار ما يرغب فيه منها بسهولة، خصوصاً أن الشبكات الاجتماعية تقدم في كل يوم أدوات مساعدة جديدة لتحسين هذه «الكتالوجات». ومن أبرز الشبكات التي تراعي هذا الأمر شبكة «بنترست» Pintrest، التي تقدر حاجة مستخدميها لإنشاء أقسام جديدة، ضمن «الألواح» Boards، أو التبويبات التي تعرض بها منتجاتها، وتحدث دوماً في طريقة إنشاء هذه الأقسام مع تحديثات التطبيق.

فإذا كنت من مستخدمي أحدث إصدارات تطبيق «بنترست» على هواتف «أندرويد»، فاتبع الخطوات التالية لإنشاء قسم جديد داخل اللوح الذي تريده: سجل الدخول إلى حسابك على «بنترست» على جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل «أندرويد»، وانقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، واختر «اللوح» Board، الذي ترغب في إنشاء القسم الجديد به، ثم انقر فوق أيقونة الجمع «+» في الجانب الأيسر من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة، وانقر فوق خيار «قسم» Section، وبعدها انقر داخل النافذة التالية فوق خيار «الإضافة» Add، ثم أدخل اسم القسم الجديد تحت خيار «اسم القسم» Section Name، وانقر فوق زر «التالي» Next أعلى يمين الشاشة، وعندها اختر المحتوى أو الصور التي تريد أن تثبتها في «اللوح» Pins، ثم انقر فوق زر «تم» Done، أعلى يمين الشاشة، وانتظر حتى يتم حفظ التغييرات.